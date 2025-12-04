La frontera entre España y Marruecos sobre la que Rabat extiende su influencia: "Son zonas de actividad económica muy importante"

La decimotercera Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos ha dado comienzo en Madrid con la recepción con honores de Pedro Sánchez al primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch. A pesar de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado el estado de las relaciones como "magnífico", la cumbre ha estado marcada por la ausencia de avances en temas clave y profundas tensiones de fondo, analizadas en el programa 'La Linterna' de COPE. La complejidad de las relaciones entre España y Marruecos sigue siendo un desafío estratégico.

La cohesión del Gobierno de coalición ha quedado en entredicho con la postura de sus socios. La vicepresidenta Yolanda Díaz reafirmó en redes sociales su apoyo al pueblo saharaui con un "viva el Sáhara libre", mostrando el rechazo de Sumar al giro del Ejecutivo sobre el Sáhara Occidental. La cumbre, además, se ha celebrado sin admitir periodistas, lo que el representante del Frente Polisario en España, Abdullah Arabi, considera un intento de "intentar agradar y tratar de que no se enfade a Marruecos".

La presión migratoria y los 'falsos menas'

Uno de los puntos clave ha sido la inmigración. A pesar del compromiso de reforzar la cooperación, las cifras de entradas terrestres a Ceuta (+39 %) y Melilla (+219 %) preocupan. Esta situación se suma a un fenómeno creciente que ha sido analizado en 'La Linterna': el de los conocidos como 'falsos menas', menores que son abandonados en España por sus propios padres.

Manuel, delegado de JUPOL en Alicante, ha explicado el procedimiento: familias marroquíes entran como turistas y, si les gusta la zona, "lo dejan en comisaría o cerca" para que el menor sea acogido por los servicios sociales. Según ha podido saber COPE, desde 2023 se han detectado más de 500 casos, aunque desde el sindicato policial estiman que "hay mucho más". Cuando se detecta el fraude, "los padres se detienen por abandono de menor y por favorecimiento a la migración ilegal".

Los padres detenidos suelen ser "personas pudientes, de clase media, media-alta, empresarios, incluso se ha detectado que son militares y policías", según el delegado de JUPOL. Los menores, de entre 15 y 17 años, son cómplices de la estrategia, manteniendo el contacto con sus padres, que incluso vienen a visitarlos. El coste de mantenimiento de cada menor para la administración asciende a 225 euros al día en la Comunidad Valenciana.

Ceuta y Melilla: una crisis económica sin resolver

En el ámbito económico, la cumbre no ha traído avances para la reapertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, cerradas unilateralmente por Marruecos en 2018. Javier Alarcón, presidente de la asociación de comerciantes de Melilla, ha denunciado las "consecuencias catastróficas" para la economía local, con pérdidas millonarias.

Arantxa Campos, presidenta de la confederación de empresarios de Ceuta, ha lamentado que se pierda "la oportunidad de exigir compromisos claros y un calendario realista". Según Campos, el Gobierno no ha logrado trasladar a Marruecos que la normalización de las fronteras es un "asunto estratégico para la frontera sur de la Unión Europea".

La batalla silenciosa por las aguas de Canarias

Un tema no abordado en la cumbre pero de máxima importancia estratégica es la delimitación de las aguas territoriales frente a Canarias. El vacío legal por la descolonización pendiente del Sáhara Occidental está siendo aprovechado por Rabat para extender su influencia en aguas ricas en recursos y de gran valor geoestratégico.

Alfonso Barrada, profesor del máster en Derecho Marítimo de Comillas ICADE, ha explicado en 'La Linterna' que el espacio marítimo entre Canarias y la costa africana es un área de confluencia. Se trata de "unas mismas zonas de actividad económica muy importante, con el lógico interés estratégico que todo ello representa para los estados ribereños", sobre las que España, Marruecos y el Sáhara Occidental tienen derechos por delimitar.

Marruecos, que no reconoce el criterio de equidistancia que defienden los tribunales internacionales, aprobó en 2020 leyes para ampliar su zona económica exclusiva sobre las aguas saharauis. La posición de fuerza de Rabat, que ha logrado tener un representante en la comisión de límites de la plataforma continental de la ONU, a diferencia de España, hace que el temor a una expansión de su soberanía marítima en detrimento de Canarias sea, según Barrada, "un temor más o menos fundado".