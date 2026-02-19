"Oriol Cardona tenía vértigo y Killian Jornet se lo llevó a Noruega a escalar un pico dificilísimo, así, llegan las escaleras y, mientras el ruso y el suizo se caen, él las sube de dos en dos"

España ha vivido un día histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo. En apenas diez minutos, el esquí de montaña ha sumado dos medallas: un oro para Oriol Cardona y un bronce para Ana Alonso. Hacía 54 años que el deporte español no celebraba un oro en una cita olímpica invernal, desde el logrado por el mítico Paquito Fernández Ochoa. El periodista Ángel García ha desgranado en el programa 'La Linterna' de COPE, junto a Expósito, las increíbles historias que se esconden detrás de estos dos triunfos.

La historia de superación de Ana Alonso

La medalla de Ana Alonso es el resultado de una lucha contra la adversidad. Tal y como ha relatado Ángel García, hace exactamente 148 días, la deportista granadina fue atropellada por un camión mientras entrenaba. El accidente le provocó graves lesiones: rotura del ligamento cruzado y el ligamento lateral de la rodilla, además de una fractura de clavícula y una luxación de hombro.

A pesar del diagnóstico, un médico le aconsejó no operarse para poder llegar a los Juegos. "La gente me miraba como que estaba loca, que ni siquiera iba a llegar los juegos, y aquí está la primera medalla", ha confesado una emocionada Ana Alonso al terminar la prueba, abrumada por el resultado. "No tengo palabras, estoy superemocionado. Gracias, de verdad, a toda la gente que ha estado conmigo todos estos meses, porque ha sido superduro".

EFE La medallista de bronce Ana Alonso Rodríguez de España reacciona después de la final de velocidad femenina de las competiciones de esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

El bronce tiene también un profundo significado personal para Alonso. Su padre, Gerardo, conocido como "el Yeti", fue un pionero del esquí de montaña en España y guarda de un refugio en Sierra Nevada, donde falleció en un desprendimiento de rocas en 2010. Ana siempre lamentó que su padre nunca la viera competir, un sentimiento que, como ha señalado el comunicador de COPE, ha encontrado respuesta en este emotivo podio olímpico.

Oriol Cardona, del vértigo al oro olímpico

La historia de Oriol Cardona no es menos sorprendente. Este deportista de 31 años, natural de Bañolas, compaginaba el esquí de montaña, una tradición familiar, con trabajos como guardia forestal e incluso modelo. Cuando la disciplina se convirtió en olímpica, Cardona decidió apostar todo por su carrera deportiva, una decisión que ha culminado con el oro.

Una figura clave en su éxito ha sido su entrenador, el legendario Kilian Jornet. "Es un deportista que en España no le valoramos como se merece", ha afirmado Ángel García. Jornet, considerado el inventor del trail y el esquí de montaña moderno, llevó a Cardona al límite para prepararlo, ayudándole a superar su vértigo y a aprender a escalar en un pico dificilísimo de Noruega.

Ese entrenamiento extremo ha dado sus frutos de forma espectacular. En un momento clave de la final, mientras sus rivales, el ruso y el suizo, se caían en unas escaleras, Oriol Cardona "las sube de 2 en 2". "Estoy abrumado. Esto es increíble, unas ganas de sacármelo de encima ya, ha salido todo bien, y me encontraba superbién", ha declarado el campeón tras cruzar la meta.

EFE El medallista de oro español Oriol Cardona Coll reacciona durante la ceremonia de entrega de la medalla de oro en la prueba de velocidad masculina de esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026

El próximo reto: la prueba por parejas

El éxito podría no terminar aquí. El próximo sábado a la una y media, la atención se centrará en la prueba de relevos mixtos, donde Cardona y Alonso competirán juntos. Se trata de una carrera por parejas más larga y dura en la que España parte como una de las grandes favoritas.

En las últimas seis grandes pruebas, el podio ha sido un duelo entre España y Francia. "Estoy convencido que mínimo es la plata y creo que podemos sacar el oro", ha asegurado García, que narrará de nuevo la prueba en 'Tiempo de Juego'. El equipo español, agradecido por la cobertura, buscará otro oro apenas 48 horas después de esta gesta histórica.