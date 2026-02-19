Esther Alcalde, psicóloga: "No existe un perfil de víctimas de violencia machista, cualquier mujer puede serlo o se puede ver sometida"

En lo que va de año, ya son nueve las mujeres asesinadas por violencia de género, tres veces más que en el mismo periodo del año anterior. Más de la mitad de ellas habían presentado denuncia, lo que evidencia las grietas de un sistema cuyas medidas siguen sin proteger a las mujeres amenazadas. Sobre esta lacra ha conversado Ángel Expósito en La Linterna, con Esther Alcalde, psicóloga y subdirectora de la Fundación Luz Casanova, entidad que acompaña a las víctimas en su proceso de recuperación.

Una de las primeras cuestiones que aborda la experta es la creencia de que existe un patrón de víctima. Alcalde lo niega de forma rotunda y advierte de que sería un error pensar así. "Sería muy fácil que hubiera un perfil, porque nos permitiría situarlo, definirlo, diseccionarlo, intervenir y tratarlo. Pero no es así, no existe un perfil de víctimas de violencia de género", sentencia.

La psicóloga explica que, según su experiencia, esta violencia afecta a mujeres de todas las edades y condiciones. "Estamos hablando de que la violencia se da en adolescentes que tienen parejas de 12 años, de 14 años, cada vez son más jóvenes, pero mujeres de 60, 65 años también padecen esta violencia". Tampoco distingue entre niveles de formación o estructuras familiares, afectando por igual a universitarias o a mujeres de familias desestructuradas.

El estado en el que llegan a la fundación es de "extrema vulnerabilidad". En sus propias palabras, "llegan anuladas", explica Alcalde. A menudo, cargan con sentimientos de culpa y vergüenza, y una "baja autoestima minada". El shock es tal que, en ocasiones, "no pueden ni hablar y, sobre todo, no pueden volver a sentir", transmite la psicóloga.

El camino hacia la recuperación

El trabajo de la fundación se centra en el ámbito emocional. El objetivo es acompañarlas para que dejen atrás esa anulación y empiecen a "confiar en ellas, empezar a tener control sobre sus vidas". Para ello, es clave proporcionarles un entorno seguro y de confianza para ellas y, en muchos casos, para sus hijos. Este apoyo integral incluye la intervención de psicólogos, trabajadoras sociales y abogados que las ayudan con todos los trámites, un aspecto clave, ya que según los expertos, está fallando la valoración del riesgo.

Getty Images Violencia machista

A pesar del inmenso daño sufrido, Esther Alcalde asegura que hay esperanza. "Salen adelante porque son resilientes", afirma, y porque a veces tienen que "tirar de sus menores a su cargo". Aunque el recuerdo es difícil de olvidar, "con apoyo y acompañamiento adecuado, sí, siguen adelante". El agradecimiento de las mujeres que han completado el proceso es la mayor recompensa, y la psicóloga comparte sus palabras: "Visto la luz" o "Me habéis ayudado a conseguir la confianza que yo no he tenido nunca".

Los huérfanos, las "grandes víctimas olvidadas"

La violencia machista deja otras víctimas colaterales: los hijos. El año pasado, 17 niños quedaron huérfanos en España. Para ellos nació el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, una iniciativa de Joaquín, hijo de la primera fiscal de sala contra la violencia de género, que las definía como las "grandes víctimas olvidadas". El fondo concede ayudas para el refuerzo educativo y psicológico, y desde su creación ha otorgado casi 300 becas por más de medio millón de euros, beneficiando a 135 huérfanos que, como muchas de las víctimas, sufren una terrible sensación de desamparo.