José Mazarías, alcalde de Segovia: "Soy tajante porque puedo afirmar que el Acueducto no está en peligro, tiene achaques, pues tiene 2.000 años, pero goza de una excelente salud"

Ante las informaciones publicadas hace unas semanas sobre el estado de conservación del Acueducto de Segovia, su alcalde, José Mazarías, ha intervenido en el programa 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito para aclarar la situación real del monumento. El regidor ha sido contundente en su mensaje, asegurando que, pese a su antigüedad, la icónica obra de ingeniería romana se encuentra en perfectas condiciones.

Mazarías ha querido ser "tajante" y ha afirmado que "puedo afirmar que el Acueducto de Segovia goza de una excelente salud". Ha reconocido que un monumento con casi 2.000 años "por edad, evidentemente, tiene achaques y requiere un seguimiento y un control continuados", pero ha insistido en que "el acueducto no está en peligro". Ha destacado además su valor como "el único acueducto del mundo que está completo" y su condición de Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad desde hace 40 años.

Vigilancia constante sobre el monumento

El alcalde ha detallado las continuas labores de control y conservación que se realizan sobre la construcción. Entre los estudios más recientes, se ha llevado a cabo "un análisis con georadar de la parte subterránea, la que sujeta todos los arcos" y una "caracterización geoquímica y petrográfica de los sillares para saber de qué están compuestos y cómo van evolucionando". Además, se realizan limpiezas de piedra y vegetación de forma controlada, ya que no se puede simplemente "tirar de las plantas que nacen entre los sillares".

Actualmente, existe un proyecto para la restauración de las primeras pilas y los apoyos de otras, como ejemplos de una lista de actuaciones que se renueva constantemente. Estas acciones preventivas son cruciales, pues las consecuencias del abandono del Acueducto de Segovia se reflejan en varios puntos.

Un convenio a tres bandas para su cuidado

Cuestionado sobre la responsabilidad del mantenimiento, Mazarías ha explicado que, increíblemente, es el Ayuntamiento de Segovia quien se ocupa en solitario de la conservación a través de la concejalía de Patrimonio Histórico. Una "enorme carga para la ciudad" si se tiene en cuenta que el Acueducto es un símbolo no solo para Segovia, que en su día fue una provincia que quiso independizarse de su propia comunidad autónoma, sino para toda España.

Sin embargo, el alcalde ha anunciado una gran noticia. Tras enviar cartas al Ministerio de Cultura y a la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, ha recibido una "contestación inmediata" de ambas administraciones para fijar un convenio. Aunque todavía debe redactarse, el acuerdo servirá para establecer "quién costea el mantenimiento" y quién se encarga de la gestión, lo que Mazarías ha calificado como "el espaldarazo de todas las administraciones" para el futuro del monumento.

Un centro para interpretar y monetizar el Acueducto

El alcalde también ha presentado la idea de un Centro de Interpretación del Acueducto, ubicado a solo 50 metros del monumento. A diferencia de otros bienes como la Muralla de Ávila o la Mezquita de Córdoba, el Acueducto es un monumento al aire libre que no genera ingresos directos por visitas, algo que dificulta afrontar episodios como la gran multa a la que se enfrenta un ciudadano que arrancó una piedra.

Este centro, según Mazarías, será "una idea fantástica para recuperar y ampliar el conocimiento de esta obra romana", además de una vía para "monetizar de alguna manera el acueducto" y destinar esos ingresos a su propia conservación. El objetivo es enriquecer la experiencia del visitante y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad del mantenimiento.

Para finalizar, y a pregunta de Expósito sobre su perspectiva favorita, el alcalde ha confesado que es difícil elegir una. Si bien ha reconocido la belleza de las vistas desde el Parador o desde distintos puntos de la ciudad, su elección personal es otra: "Me pondría a los pies del acueducto, mirando su grandeza, su esplendor y mirando cómo esa obra de ingeniería, de arquitectura, que tiene 2.000 años, se sustenta sin nada de argamasa". Una visión privilegiada junto a la escultura de Rómulo y Remo, regalada por Roma, que recuerda el origen de una ciudad y su monumento más universal.