La gran multa a la que se enfrenta el ciudadano que arrancó una piedra del Acueducto de Segovia y la puso a subasta

Arrancada o caída al suelo. Sea como fuere, la realidad es que un ciudadano cogió una piedra del Acueducto de Segovia y la puso a subasta en redes sociales. Este hecho no ha quedado impune y además de, por supuesto, la devolución del granito de 17 kilos para su posterior reposición, este presunto infractor se enfrentaría a una multa considerable. Se trataría de un presunto delito contra el Patrimonio, tipificado como grave. La administración competente es la Junta de Castilla y León, quien contempla importantes sanciones.

Desde la institución autonómica están a la espera de la finalización de las diligencias policiales para decretar el castigo a este ciudadano que se llevó una piedra de un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Hasta que no finalicen las investigaciones, según fuentes consultadas por COPE, la Junta de Castilla y León no establecerá la sanción, si bien, han informado que el denunciado podría enfrentarse a multas de hasta 200.000€.

En un comunicado publicado por la Junta aseguran que "en el momento en que el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Segovia tuvo conocimiento de esta subasta informó del suceso al Ayuntamiento de la capital como propietario del Monumento". Y no solo contactaron con el Consistorio segoviano sino que han añadido que, "se dio traslado a la Guardia Civil de los hechos dentro del cauce ordinario existente de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de comercio ilícito de bienes arqueológicos".

desde 750€ hasta los 3.000€: las multas más recurrentes en segovia por saltarse las normas del acueducto

No todo vale y, bien por desconocimiento o mala fe, diferentes personas cometen ilegalidades en torno al Acueducto de Segovia. En 2023 fue modificada la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y desde entonces son decenas de multas las que ha interpuesto el Ayuntamiento de Segovia por infracciones contra el monumento. En dos años se han abierto cerca de una treintena de expedientes por subirse en el Acueducto, tipificado con sanciones de entre 1.500-3.000€.

No son las únicas infracciones en estos años porque treinta sanciones más han llegado por apoyarse en él -hasta 750€ de multa- o por tirar residuos en su entorno -750-1.500€-.

necesarios paneles informativos

Adelantado en COPE por el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Alejandro González-Salamanca, el Ayuntamiento de Segovia ya tiene el diseño de la nueva campaña divulgativa que pondrá en marcha para informar a segovianos y visitantes lo que NO se puede hacer en el Acueducto.

Según ha contado González-Salamanca, en dos meses estarán instalados los paneles informativos