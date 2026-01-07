Las consecuencias del abandono del acueducto de Segovia ya se reflejan en varios puntos: "Esto no es serio para uno de los primeros monumentos del mundo"

El acueducto de Segovia, una de las grandes obras de ingeniería romana en España y Europa, lleva casi 2000 años en pie. Sin embargo, como se ha puesto de manifiesto en el programa 'La Linterna' con Expósito, sus cimientos ocultan un desgaste fruto de informes olvidados y decisiones aplazadas.

Esta situación ha provocado que el ayuntamiento haya tenido que devolver parte de las subvenciones concedidas para su conservación, a pesar de que el monumento es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1985.

Un plan de conservación olvidado

Uno de los arquitectos que mejor conoce el monumento, Alberto García Gil, ofrece un diagnóstico claro. Según ha explicado, el problema no es el desconocimiento de su estado, sino la falta de una atención adecuada: "el principal monumento de Segovia, que es uno de los principales monumentos del mundo, reclama una atención y un seguimiento de su estado puntual, respetuoso, muy bien informado y al máximo nivel de expertos".

Europa Press Nieve en las inmediaciones del Acueducto de Segovia, a 7 de enero de 2025, en Segovia

La conservación de los 167 arcos no debería estar sujeta a permisos burocráticos. De hecho, su restauración ya formó parte de un plan aprobado hace más de 10 años y asumido por la UNESCO, pero, como denuncia García Gil, "nada, nada, nada de lo que se programó [...] nada se ha desarrollado".

Actuaciones puntuales y descoordinadas

Las consecuencias de este abandono ya se reflejan en varios puntos del acueducto. Además, la reciente obtención de un fragmento de piedra de uno de sus arcos volvió a situar el foco en su delicado estado de conservación.

Ante este suceso, la respuesta institucional fue anunciar un plan de limpieza, control de aves y sanciones ante conductas incívicas, medidas que para el arquitecto fueron una manera de desviar la atención del problema principal.

Esto no es serio, como digo, para uno de los primeros monumentos del mundo"

Para García Gil, "la noticia realmente importante del acueducto es que, a pesar de que están trazados líneas de conservación, líneas de planeamiento y están detectados problemas, algunos de ellos ciertamente rigurosos, se actúa siempre puntualmente, descoordinadamente y muchas veces incluso sobre la base de ocurrencias".

EUROPA PRESS Acueducto de Segovia

Una joya de la ingeniería mundial

La imponente estructura, que unía la sierra de Guadarrama y Segovia, cuenta con 167 arcos superpuestos y casi 30 metros de altura. Su construcción durante el gobierno de Adriano permitió transportar el agua a lo largo de sus 16.222 metros hasta la ciudad.

Desde 1985 forma parte del patrimonio mundial de la UNESCO, junto a la mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada. Esta responsabilidad obliga a gestionar su conservación desde el conocimiento, la continuidad y la transparencia para mantener en pie esta joya de la ingeniería mundial.