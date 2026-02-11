Un español en Noruega habla de la noticia del día en Oslo: un esquiador gana una medalla olímpica y pide perdón en directo por una infidelidad

La jornada en los Juegos Olímpicos de Invierno ha quedado marcada por una historia que transciende lo deportivo. El esquiador noruego Sturla Holm Lægreid ha ganado la medalla de bronce en Biathlon, pero en lugar de celebrar su éxito, ha aprovechado la entrevista posterior en la televisión noruega para lanzar una sorprendente confesión personal que ha sido comentada en programas como El Partidazo de COPE.

Visiblemente afectado, el atleta ha relatado su historia personal. "Hace seis meses encontré el amor de mi vida, la persona más bella y bonita del mundo", confesaba, para añadir el motivo de su dolor: "hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y le fui infiel". Según explicó, se lo confesó a su pareja hace tan solo una semana, la cual ha descrito como "la peor semana de mi vida".

La encrucijada del deportista: un oro personal perdido

Las declaraciones del noruego, realizadas en un momento que debía ser de máxima felicidad profesional, han generado un intenso debate. Mientras algunos lo interpretan como una "declaración de amor impresionante", otros, como se comentó en la redacción de COPE, consideran que agrava el daño hacia su pareja, ya que "ahora todo el mundo sabe que a ella le han puesto los cuernos", convirtiéndola en una de las personas más buscadas.

El propio Lægreid parece tener una estrategia detrás de su confesión. Pese a lamentar que "hay mucha gente que tal vez ya me ve con otros ojos", aseguró tener "solo ojos para ella". Más tarde, en rueda de prensa y ya más calmado, el esquiador se ha mostrado optimista, afirmando que está "convencido de que esto me va a ayudar a que le perdone".

Una reacción muy diferente en Noruega

A diferencia del revuelo mediático en España, la reacción en su país natal ha sido mucho más fría. Según ha explicado Ricardo, un oyente de COPE residente en Noruega, allí los medios le han afeado su conducta por un motivo estrictamente profesional: "le afean que que le haya quitado el protagonismo a su compañero que ganó el oro en la prueba".

La cultura noruega, descrita como menos dada al cotilleo ("no son la abuela de visillo"), pone el foco en el respeto a la vida personal. El problema, por tanto, no ha sido la infidelidad, sino eclipsar un triunfo nacional. El Biathlon y el esquí de fondo son deportes de seguimiento masivo en Noruega, donde las competiciones importantes se siguen en pantallas gigantes "como nosotros el mundial de fútbol", lo que ha puesto aún más de relieve cómo la historia personal de Lægreid ha opacado el éxito de su compatriota e incluso el de otras estrellas como Klaebo.