Santi Cañizares gana un torneo de póker a jugadores profesionales: "El premio es estar en el Main Event de Las Vegas"

El exfutbolista y comentarista deportivo Santi Cañizares ha protagonizado una noche histórica al ganar un prestigioso torneo de póker celebrado en Andorra organizado por Winamax. Cañizares se ha impuesto a una mesa de jugadores profesionales de primer nivel, en una hazaña que él mismo ha relatado en los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño.

La victoria es aún más sorprendente si se tiene en cuenta que el exportero llevaba seis años sin jugar una partida. "He ido de perfil bajo", confesaba, admitiendo que su principal objetivo era modesto: "básicamente, se trataba de que no me eliminen el primero". Sin embargo, su estrategia y la suerte le han acompañado hasta la victoria final.

La eliminación de un campeón del mundo

El punto de inflexión del torneo ha llegado cuando solo quedaban tres jugadores. Cañizares se ha enfrentado y ha eliminado a Adrián Mateos, considerado por muchos uno de los mejores jugadores del mundo, cuya historia de éxito es bien conocida. "He leído que lleva 50 y pico millones de euros ganados en premios", comentaba impresionado el propio Cañizares antes de la partida.

La mano decisiva ha sido un "flip", como se conoce en el argot, una jugada al 50 %. Cañizares llevaba una pareja de dos cuatros frente al as 10 de Mateos, y la suerte le ha sonreído. "Hasta ese momento ha sido muy simpático, pero en ese momento no tanto", ha bromeado el exfutbolista sobre la reacción del profesional tras ser eliminado.

Un premio de ensueño: Las Vegas

Al contrario de lo que se podría pensar, el premio del torneo no ha sido económico. La recompensa es una invitación al Main Event de Las Vegas, el campeonato mundial de póker. "El premio es estar en el Main Event de Las Vegas", ha declarado Cañizares, definiéndolo como "el sueño de cualquier jugador de póker". Un torneo que el año pasado congregó a más de 10.000 jugadores y que conoce bien el propio Adrián Mateos.

En la partida de Andorra también han participado otras grandes figuras como la jugadora profesional Leo Margets, a la que Cañizares ha descrito como "una chica fantástica y superdeportista", además de ser una de las mejores jugadoras del mundo. Tanto ella como Mateos ya habían pasado anteriormente por los micrófonos de El Partidazo de COPE para hablar de sus éxitos.

El dilema: ¿retirada o Mundial?

Tras esta victoria inesperada, Cañizares se ha planteado en tono de broma una retirada en la cima. "¿Y si no juego más al póquer y ya está?", le ha preguntado a Juanma Castaño. "Es un buen momento, ¿no? No vas a llegar más lejos ya", ha añadido, comparándolo con la propia carrera del presentador.

El exfutbolista también ha bromeado sobre la fecha del evento en Las Vegas, la primera semana de julio, que podría coincidir con el Mundial de fútbol. A pesar de la victoria en el extranjero, Cañizares ha aclarado que, como ciudadano español, lo ganado "cotiza en España", cerrando la entrevista con buen humor.