La preocupación de Juanma Castaño por la lesión y las lágrimas de Jorge de Frutos en Vallecas: "Lo que es ser la estrella del Rayo y que te llamen..."

Al término del Rayo Vallecano-Betis de este lunes, todavía había preocupación por la gravedad de la lesión de Jorge de Frutos, que abandonó el estadio vallecano con una leve cojera, muestra clara de que tenía alguna dolencia en la rodilla que le obligó a retirarse del partido pasado el primer cuarto de hora.

Tal como precisó desde Vallecas para El Partidazo de COPE el periodista Carlos Ganga, sus propios compañeros de vestuario han reconocido que están preocupados por De Frutos, y el tener que esperar a la jornada del martes para que las pruebas determinen qué lesión tiene exactamente.

EL ESCALOFRÍO DE JUANMA CASTAÑO CON LA IMAGEN DE LA LESIÓN

Para Juanma Castaño, la imagen "es terrible". Piensas en el pobre chaval, ¡qué faena!"

No cabe duda de que De Frutos estaba en su mejor momento: "¿Tú sabes lo que es jugador del Rayo y que te llame la selección española, esta selección española plagada de estrellas? Que tengas un hueco siendo jugador del Rayo... Es que es increíble", reflexionaba un Castaño que seguía impresionado.

Se daba la circunstancia de que De Frutos estaba siendo, hasta la fecha, uno de los jugadores con más gol del equipo que entrena Iñigo Pérez, dentro de los problemas que está teniendo el Rayo para finalizar.

A la espera de conocer con precisión el resultado de las pruebas, los síntomas en el campo eran de todo menos tranquilizadores. "Los jugadores son los primeros que conocen la gravedad", continuaba su reflexión Castaño, indicando que Jorge de Frutos, pese a ponerse de pie con dificultades, "ha hecho por volver al campo", pero al ver que no podía, se volvió a tirar sobre el césped y ha terminado saliendo del terreno de juego llorando, quizás asustado y consciente de lo que puede tener por delante: "Ojalá sea lo menos posible y que se cure bien".