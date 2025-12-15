Azcón convoca para el 8 de febrero elecciones en Aragón: "No se puede gobernar sin presupuestos"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha comparecido este lunes en rueda prensa para oficializar el adelanto electoral en la comunidad para el 8 de febrero.

El presidente ha firmado hoy el decreto de disolución de las Cortes. La de hoy ha sido una decisión sin precedentes en Aragón con la que el PP continuará una secuencia electoral que comienza este domingo en Extremadura y que seguirá marzo con Castilla y León o tras el verano en Andalucía.

Una vez conocida la fecha de las elecciones, se pone ahora en marcha toda la maquinaria electoral. Elecciones anticipadas que obligarán a la que será la candidata del Psoe, Pilar Alegría, a abandonar sus responsabilidades como ministra y portavoz del Gobierno de Pedro Sanchez.

APROBADO EL DECRETO DE DISOLUCION DE LAS CORTES

Habrá que ver si con tras este adelanto electoral volvemos a la casilla de salida con un panorama político similar al de 2023 o si cambian las cosas y en caso de no conseguir mayoría absoluta, el PP puede gobernar de la mano de otras fuerzas como el Partido Aragonés o Teruel Existe, que se lo podrían poner más fácil al PP tras su mala experiencia con VOX.

Hay que recordar que el PP y VOX iniciaron la legislatura de la mano en un gobierno de coalición que apenas duró un año.

Tras el fracaso en las negociaciones de Azcón con Vox para sacar adelante el presupuesto de Aragón de 2026, el presidente ha convocado elecciones tras reunir de forma extraordinaria al Consejo de Gobierno que ha aprobado el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria electoral, que se publicaría el martes en el Boletín Oficial de Aragón.

DGA Azcón ha firmado esta mañana el decreto de disolución de las Cortes.

Los comicios, según la ley electoral, deberán celebrarse 54 días después de la entrada en vigor del decreto, es decir, el 8 de febrero.

ARAGON VIVIRÁ SU PRIMER ADELANTO ELECTORAL

El presidente ha rehusado hasta ahora confirmar la fecha de las elecciones y ha emplazado a la prensa para informar de su decisión tras un fin de semana de reflexión.

Aragón vivirá su primer adelanto electoral y los partidos con representación parlamentaria -PP, PSOE, Vox, CHA, Aragón Teruel Existe, Podemos, IU y PAR- tendrán que preparar una campaña en tiempo récord, con las Navidades de por medio, y cerrar las candidaturas.

DGA Azcón está convencido de que de estas elecciones saldrá un gobierno más fuerte.

Azcón liderará la del PP con la ambición de no tener que depender de Vox, y el riesgo de que el equilibrio de fuerzas en las Cortes se mantenga, en liza con la ministra de Educación y secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, que aspirará a la presidencia de Aragón, salvo sorpresa en las primarias que ha de convocar el partido.