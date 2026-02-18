El abogado de la policía que denunció al ex DAO por agresión sexual: "Debería haber sido cesado con el máximo deshonor; una persona que mancha el uniforme no merece una salida digna"

El abogado de la agente de la Policía Nacional que ha denunciado al ex Director Adjunto Operativo (DAO), José Ángel González, por agresión sexual ha desvelado nuevos detalles sobre el caso en el programa 'Herrera en COPE'. Jorge Piedrafita Puig ha explicado que la víctima se encuentra anímicamente «muy mal» y «aterrorizada», sintiendo que «el sistema ha caído sobre ella» tras destaparse el asunto.

Presiones para guardar silencio

Según el letrado, tras la presunta agresión en abril del año pasado, la agente sufrió presiones para que no diera parte. Piedrafita ha señalado directamente al comisario San Juan como el «brazo ejecutor» del DAO, quien le habría advertido de que "iba a tener problemas en la policía" si denunciaba. Además, le ofrecieron "el destino que quiera a cambio de su silencio".

Estas presiones se extendieron hasta junio, momento en el que la víctima «explota», coge la baja psicológica y se le retira el arma. El abogado ha justificado el tiempo transcurrido hasta la interposición de la denuncia en enero porque la agente ha necesitado «un proceso de curación» hasta reunir las fuerzas necesarias para iniciar el procedimiento judicial, que comenzó a prepararse en noviembre.

Una denuncia con pruebas contundentes

Piedrafita ha insistido en 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos en que la querella no es solo una palabra contra otra, y que su deber es «enervar esta presunción de inocencia». Para ello, han trabajado durante tres meses en recopilar un sólido conjunto de pruebas que incluye «grabaciones de audio» del momento de los hechos en el piso, así como de las «coacciones posteriores», llamadas y mensajes de WhatsApp. También se han aportado «innumerables partes médicos» que, según el abogado, "evidencian que la lesión que padece es por la agresión que se denuncia".

La decisión de acudir directamente al juzgado, sin pasar por los canales internos de la Policía, se tomó para «proteger a la víctima» y evitar «cualquier tipo de interferencia». El letrado ha afirmado que estos protocolos internos «no siempre funcionan bien» y que en otros casos las víctimas «han pagado consecuencias» con expedientes disciplinarios, sobre todo cuando el denunciado ostenta un alto cargo.

Críticas a la gestión de Marlaska

El ex DAO, José Ángel González, no tuvo conocimiento de la denuncia hasta que fue admitida a trámite, momento en que presentó su dimisión. Sin embargo, Piedrafita se ha mostrado muy crítico con la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de quien ha dicho que "hubiera preferido que lo que hubiera cesado a esta persona en lugar de haberle dado la opción a dimitir". Para el abogado, "una persona que mancha el uniforme" de esa manera "no merece una salida digna" y debería haber sido "cesado con el máximo deshonor".

Finalmente, Jorge Piedrafita ha trasladado la indignación que el caso ha generado entre muchos de sus compañeros. Según el abogado, que trabaja habitualmente con agentes, muchos policías le han transmitido que se sienten avergonzados de que "el trabajo que ellos desarrollan y la imagen de la policía se vea manchado por un comportamiento tan salvaje y tan execrable".