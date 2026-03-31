Juan Rodríguez Garat, almirante retirado: "Hay motivos para la preocupación; la guerra se va enfangando poco a poco y ni el propio Trump es capaz de encontrar la puerta de salida"

El almirante retirado Juan Rodríguez Garat ha analizado la decisión del Gobierno español de cerrar el espacio aéreo a aviones estadounidenses implicados en la guerra de Irán. Durante su intervención en el programa 'El Cascabel' de TRECE, el almirante ha calificado la medida como una "confrontación abierta" por parte de España, aunque ha matizado que los vuelos logísticos podrían continuar. A su juicio, el núcleo del problema es la oposición española al uso de sus bases y su espacio aéreo para los bombarderos que operan desde Gran Bretaña.

Rodríguez Garat ha explicado que España no es el único país en poner condiciones, pero sí el que ha escogido la publicidad en lugar de la negociación discreta. "Francia exige, por ejemplo, aprobar los planes de vuelo, dependiendo de la misión, y no aprobará misiones ofensivas", ha detallado, añadiendo que Gran Bretaña y Portugal también imponen sus propias reglas. Sin embargo, ha señalado que la reacción de Trump ha sido restarle importancia, agrupando la decisión española con la de otros países europeos.

Un pulso con precedentes

Esta situación no es nueva y tiene precedentes históricos significativos. El almirante ha recordado que "ya en el año 86, con los bombardeos de Libia, ya había sucedido, se le había denegado el permiso a los bombarderos basados en Gran Bretaña a sobrevolar Francia y España". En aquella ocasión, las aeronaves tuvieron que modificar su ruta y volar a través del estrecho de Gibraltar para alcanzar su objetivo.

Europa Press Guerra Irán

Garat ha criticado que este asunto se haya trasladado al debate público, considerando que debería mantenerse en círculos militares. Además, ha destacado lo que considera una contradicción en la postura del Ejecutivo: "No sé por qué esta fijación del gobierno de España en lo que vuela, en vez de en lo que navega". El militar ha puesto como ejemplo los tres destructores basados en Rota y otros dos que reciben apoyo en la misma base, señalando que se aplican "criterios completamente opuestos" para el ámbito aéreo y el marítimo.

Una guerra 'enfangada' y sin salida

En cuanto al conflicto en Irán, el almirante ha mostrado su preocupación por la deriva que está tomando. Considera que el presidente Trump se va cerrando las puertas de salida al carecer de una estrategia clara y un objetivo final definido. Según Garat, la operación podría haber sido "limpia", pero la falta de un plan está arrastrando a Estados Unidos a "un compromiso prolongado con soldados en tierra enemiga", algo que Trump prometió a sus votantes que no ocurriría.

Desde un punto de vista militar, la situación actual "no tiene salida", ya que las fuerzas desplegadas por Estados Unidos en la zona tienen una capacidad de acción limitada. A su juicio, la guerra "se va enfangando poquito a poco" y ni el propio presidente estadounidense "es capaz de encontrar la puerta de salida". El almirante ha advertido de las graves consecuencias: "Yo creo que hay motivos para la preocupación, sobre todo porque cuanto más se prolongue esta guerra, más daño hará, a corto, a medio y a largo plazo, y no solo a la economía, sino a la propia convivencia en Oriente Medio".

Graeme Sloan - Pool via CNP March 24, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump

La OTAN, en 'modo supervivencia'

La crisis también ha reabierto el debate sobre el futuro de la Alianza Atlántica, especialmente tras las declaraciones del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, sobre la necesidad de "revisar la OTAN". Para Rodríguez Garat, la organización se encuentra en "modo supervivencia" y lo seguirá estando hasta que finalice el mandato de Trump. No obstante, ha recordado que una ley estadounidense de 2023 prohíbe al presidente abandonar la OTAN sin permiso del Congreso.

El almirante cree que la alianza logrará resistir, ya que el "vínculo transatlántico" es fundamental para ambas partes. Europa, porque "no somos capaces todavía de defendernos solos", y Estados Unidos, porque "no puedes esperar a ser la principal potencia de la tierra sin aliados". En su opinión, la OTAN es una alianza defensiva y no está para apoyar las "aventuras políticas" de ningún miembro, como ya ocurrió con la guerra de Irak.