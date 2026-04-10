"El problema de que Estados Unidos se lleve las bases de la OTAN y se va a Marruecos, cuidado con la siguiente derivada, dentro de 15 años, Ceuta y Melilla"

La insistencia de Donald Trump en que quiere salir de la OTAN ha vuelto a encender las alarmas. El expresidente de Estados Unidos ha cargado de nuevo contra los aliados por, según considera, no ayudar lo suficiente, abriendo la puerta a represalias contra países como España o Alemania. Esta amenaza, que podría materializarse con el cierre de alguna de sus bases militares en suelo español, ha sido objeto de análisis en el programa 'La Linterna' de COPE, donde Ángel Expósito, Mayte Alcaraz y Antonio Arráez han desgranado sus posibles consecuencias.

¿Una Alianza herida de muerte?

Aunque un abandono formal de la Alianza Atlántica parece legalmente complejo, la periodista Mayte Alcaraz ha señalado que la OTAN podría estar ya "herida de muerte". Según su análisis, Trump no necesita una salida oficial para "dinamitar la OTAN desde dentro". Acciones como retirar las bases o no colaborar con la Alianza en frentes como Ucrania serían suficientes para debilitarla y que Europa coja el relevo. Alcaraz ha recordado la reciente reunión a puerta cerrada de Trump con el secretario general de la alianza, Mark Rutte, tras la cual el propio Rutte validó la postura del magnate.

Hay países de la OTAN que no están ayudando"

Europa Press Imagen de la base militar de Morón tras la negativa de Sánchez a cederlas para apoyo a las operaciones contra Irán

Por su parte, Antonio Arráez ha recordado el origen de la organización como un "muro de contención" frente a la antigua URSS, un instrumento liderado y financiado por Estados Unidos. Sin embargo, ha subrayado que la OTAN es un "elemento defensivo y de cooperación", no una herramienta para "inventar guerras", una visión que choca con la personalidad de Trump, a quien ha calificado de "feriante" y "egocéntrico".

El verdadero problema: el destino de las bases

El punto más crítico del debate, introducido por Antonio Arráez, no es si Estados Unidos abandona sus bases en España, sino cuál sería su nuevo destino. "El problema si se va de España es a dónde se va", ha advertido. La hipótesis más preocupante es el traslado de estas infraestructuras a Marruecos, un movimiento que cambia por completo el tablero estratégico para España.

Si se va de aquí y se va a Marruecos, cuidado con la siguiente derivada, y dentro de 15 años, Ceuta y Melilla"

EFE Vista general del Polígono del Tarajal en Ceuta, próximo a la frontera con Marruecos donde se localizó una infraestructura subterránea presuntamente utilizada para el traslado de droga.

Arráez ha lanzado una seria advertencia sobre las consecuencias a largo plazo de esta decisión: "Si se va de aquí y se va a Marruecos, cuidado con la siguiente derivada, y dentro de 15 años, Ceuta y Melilla". Esta perspectiva, ha señalado, es la de mayor calado para la soberanía nacional.

¿Un abandono imposible?

Pese a la contundencia de las amenazas, en la tertulia de 'La Linterna' también se ha puesto sobre la mesa que es técnicamente imposible que Estados Unidos abandone la OTAN de la noche a la mañana. La legislación norteamericana exige una mayoría muy cualificada del Congreso y el Senado, un apoyo político que Trump no tiene garantizado, aunque hay motivos para la preocupación por el rumbo de la guerra.

Este escenario plantea una paradoja, como ha señalado Ángel Expósito, para el "señor de izquierdas de toda la vida" que se ha manifestado contra la OTAN y que ahora podría ver cómo las bases se van por decisión de un presidente de Estados Unidos. Al final, el debate concluye que, si bien la OTAN no está muerta, sí se enfrenta a una de sus crisis más profundas por la actitud de su principal socio y las implicaciones geoestratégicas que se derivan.