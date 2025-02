El Despacho Oval de la Casa Blanca tendrá un 'botón rojo' en la mesa: qué es lo que activará Trump si lo pulsa

La pasada semana en la Casa Blanca fueron unos días de sorpresas, entre la aparición de uno de los mejores golfistas de la historia, como Tiger Woods. Unos días antes los protagonistas de las fotos con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eran el nuevo jefe del Departamento de Eficacia Gubernamental, el multimillonario Elon Musk, que se dejaba ver junto al líder estadounidense con su hijo, X (al igual que la red social), cargado a los hombros y jugueteando por el despacho presidencial.

EFE Trump, en el Despacho Oval junto a Elon Musk y su hijo, X

“Nunca se sabe quién va a aparecer por la puerta con Donald Trump”, apuntaba el corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, que explicaba en La Linterna un detalle del despacho que las cámaras no han captado en el primer mes del nuevo inquilino de la Casa Blanca: el famoso botón rojo, conocido como el 'botón de llamada presidencial'.

El origen del 'botón rojo' de la Casa Blanca y para qué sirve

El primer registro que se conoce del botón data de 1881, recogidas en el libro 'La Casa Blanca: La administración Ronald Reagan', las memorias del ujier del despacho oval detallan que una carta de un individuo llamado William H. Cook hablan de que ya había una campana eléctrica para el presidente James A. Garfield.

Dan Daly Imagen de la placa 'Hard things are hard' de Obama junto al 'botón presidencial'

No obstante, a mitad del siglo XX, Lyndon Johnson ya contaba con hasta cuatro botones en el despacho Oval para solicitar diferentes tipos de bebida: el primero para café, el segundo té, el tercero Coca-Cola y un cuarto para Fresca, una marca de bebida dietética producida también por Coca-Cola Company. Poco se conoce del uso que le dieron los siguientes presidentes hasta Obama que, según el multimillonario Richard Branson, volvió a darle uso al botón rojo para pedir té, algo que convirtió Donald Trump en su primer mandato en un sistema para pedir Coca-Cola Light en bandeja de plata.

Para qué activa Trump el 'boton rojo' del despacho oval

Ahora, parece que el nuevo presidente estadounidense quiere volver a las viejas costumbres: “Cuando él quiere una Coca-Cola Light, que es lo que él bebe, porque es abstemio”, explica Alandete, Trump “abre una cajita, le da un botón de color rojo y aparece alguien con una Coca-Cola Light”. Además, comenta el periodista, “está el servicio secreto a ver si le vas a poner algo en la bebida”. “La seguridad alrededor del presidente es total y absoluta y se la trae siempre la misma persona”, concluye.

Unas latas de refresco que están en una pequeña nevera y, específicamente, son todas en formato cristal y botella pequeña. La pasada semana se cumplía un mes del nuevo mandato y el presidente de Estados Unidos ya ha firmado 120 decretos, órdenes ejecutivas. “Pero claro, cuando tú firmas tantos decretos, firmas cosas importantes como la declaración de la emergencia en la frontera, como reabrir Guantánamo, pero también cosas pequeñas, como que ha desprohibido las pajitas de plástico, porque a él le gusta tomar la Coca-Cola Light con una pajita de plástico”, apunta.

Añade Alandete que Trump quiere ese botón en el Resolute Desk, que es el escritorio que usaba Kennedy, que es del siglo XIX y está hecho de roble. “Lo hemos visto en mil fotos, como aquella famosa de Kennedy con el hijo debajo del escritorio”.

Trump abre una cajita, le da un botón de color rojo y aparece alguien con una Coca-Cola Light" David Alandete Corresponsal de COPE en Washington

Pero claro, un escritorio de esa envergadura no se le puede instalar el botón de una forma fácil sin dañarlo, por lo tanto, el presidente tenía otro escritorio, que es una que usaba George H.W. Bush, que es más pequeño y que no tiene la parte de delante tapada. “Y es que al otro se lo han llevado para hacerle la instalación, unos orfebres ahí que se la tienen que hacer para no tener que hacerle ningún agujero al escritorio, así que está él en el proceso de que le vuelvan a traer el botón”, señala Aldandete.