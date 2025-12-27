El tiempo da un giro radical para Nochevieja: el meteorólogo Jorge Olcina avisa de las alertas que se activan para acabar el 2025

El reputado meteorólogo Jorge Olcina ha detallado la previsión del tiempo para la última semana del año en el programa Fin de Semana de COPE, conducido por Cristina López Schlichting. Tras un fin de semana con dos focos de inestabilidad activos en la península, el tiempo dará un giro para Nochevieja, con la llegada de un anticiclón que traerá frío pero estabilidad.

Lluvias persistentes para el fin de semana

Durante el fin de semana, la Península Ibérica se verá afectada por dos zonas de inestabilidad. Según Olcina, una borrasca instalada en el Golfo de Cádiz está dejando lluvias en las provincias de Cádiz, sur de Sevilla, Huelva y Málaga. El segundo foco se sitúa en el noreste, afectando a Cataluña, Aragón e incluso La Rioja y Navarra, con nevadas en el Pirineo catalán.

El meteorólogo ha especificado que no se esperan lluvias torrenciales, pero sí continuas. "No se trata de de lluvias intensas ni torrenciales, pero sí de lluvias continuas", ha aclarado. Para el domingo, esta inestabilidad se desplazará hacia Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares. En contraste, la fachada cantábrica disfrutará de un tiempo "muy tranquilo" y soleado.

EFE Vista de la nieve cayendo en Teruel

Giro radical: frío y heladas para Nochevieja

A partir del lunes, el panorama meteorológico cambiará con la llegada de "un anticiclón que va a ser bastante duradero", al menos hasta el viernes. Esto se traducirá en un tiempo mucho más tranquilo y soleado, aunque con noches frías, especialmente en el centro peninsular. Con la llegada de esta masa de aire frío, es importante recordar que, aunque el frío no es la causa directa de las enfermedades respiratorias, sí obliga a abrigarse bien.

La AEMET ya ha avisado de que Nochevieja será fría en prácticamente todo el país. Olcina confirma que "la despedida del año 25, pues va a ser bastante fría", sobre todo en el interior. Se esperan temperaturas negativas a partir del martes en la meseta. Habrá que abrigarse bien, porque los termómetros marcarán valores muy bajos.

Los registros de temperatura próximos a cero o negativos van a ser la nota habitual en la meseta" Jorge Olcina Meteorólogo

En cuanto a los archipiélagos, Canarias tendrá un fin de semana y un fin de año tranquilos, con alguna "gotita" sin importancia en Tenerife y temperaturas muy agradables, coincidiendo con su temporada alta turística. Por su parte, en Baleares también se notará el descenso térmico, aunque de forma menos acusada que en la península, una situación similar a la que se vivirá en zonas como Cantabria, que escapan a esta ola de frío.

Europa Press Imagen de transeúntes sevillanos protegiéndose del frío

¿Y la nieve? La previsión para Reyes

A pesar del frío intenso, no se espera nieve para Nochevieja. La masa de aire que acompañará al anticiclón "es una masa de aire bastante seca", por lo que no se prevén precipitaciones. El frío será seco, caracterizado por fuertes heladas nocturnas y mañanas soleadas.

Sin embargo, el tiempo podría volver a cambiar de cara a la festividad de Reyes. Jorge Olcina ha señalado que existe "una tendencia a que cambie el tiempo" a partir del sábado. Si se confirma el pronóstico, una nueva masa de aire más fría podría afectar al país entre el 4 y el 6 de enero.