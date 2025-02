Si Estados Unidos impone aranceles a este sector, es que "se está centrando en España": 400 millones de dólares en ventas al año

La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca, y es que el último anuncio del presidente de Estados Unidos afectaría directamente a España: al sector siderúrgico. El nuevo líder en Washington amenaza con implantar aranceles del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos procedentes desde cualquier país del mundo.

En el caso concreto de España exportamos al año pasado acero por más de 400.000.000 euros. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos: empresas como ArcelorMittal tiene trabajando en Asturias a 5.000 personas. Además, el año pasado vendimos casi 20.000 toneladas por 128 millones de euros.

EFE Las bolsas sufren caídas por la entrada en vigor de los aranceles de Trump

¿Afectaría a España un arancel al acero?

Por su parte, la periodista económica Pilar García de la Granja explica en La Linterna que el problema es que “se cumplan” los aranceles. “Los aranceles son impuestos que al final pagamos los consumidores, además empobrecen a los países y, por supuesto, empobrecen a las economías de esos países”, subraya, a la vez que insiste que el del aluminio no sería el único arancel que afectaría a nuestro país. “España es un país que intenta competir vía exportaciones y ha puesto mucho empeño desde 2008 en expandirse por territorios y, sobre todo, en Estados Unidos”.

Marisa Poncela, exsecretaria de Estado de Comercio, explica también a Expósito que la importancia de que se puedan dar estos aranceles al acero y al aluminio “es mucha porque, evidentemente, son productos que están permanentemente en boga siempre”. Eso sí, recuerda que ya en el primer mandato Trump también impuso aranceles al acero y al aluminio y, en ese momento, la Unión Europea tuvo que reaccionar rápidamente.

Alamy Stock Photo Paisaje de un entorno industrial con una planta química

Otros mercados más allá de Estados Unidos

Pero, al margen del acero y el aluminio, existen otros productos que exporta España como aparatos eléctricos, mecánicos, calderas y máquinas, productores farmacéuticos o reactores nucleares. “Pero España con Estados Unidos tiene un déficit y no somos el primer país en el que van a poner el foco”, añade Poncela.

Así, comenta en COPE la exsecretaria de Estado, cuando Washington quiera hacer daño específicamente a un país “es cuando de repente te dice arancel al vino, arancel a los lácteos, arancel a la aceituna o al aceite de oliva”. Para Poncela, “ahí es cuando ya se está focalizando en nosotros”. Y es que, según un informe de la asociación Interprofesional del Vino en España, nuestro país exportó este 2024 por valor de 391,4 millones de dólares en ese sector y un total de 67,3 millones de litros.

Recuerda la asesora económica que Estados Unidos ya no es el principal cliente comercial para España al margen de la Unión Europea, sino que ha pasado a ser China. “Hay que empezar a diversificar”, avisa. “Lo que no podemos pensar es que no nos va a afectar y por tanto hay que asumirlo, hay que interiorizarlo y decirle a las empresas que por si acaso piensen en otros mercados”. Por tanto, apuesta por centrarse en mercados que tengan características similares a Estados Unidos.