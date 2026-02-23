El fenómeno “therian” como síntoma

Los “therian”, seres humanos que se comportan como animales con los que sienten una especial conexión, han acaparado la conversación social en los últimos días a partir de una serie de quedadas lanzadas en redes sociales para encontrarse en distintas ciudades españolas. Lo cierto es que en su mayor parte han sido un fracaso y han tenido una mayor relevancia en el universo digital donde algunos medios de comunicación y algunas marcas han aprovechado para intentar hacer caja con la efímera conversación digital del momento.

Ahora bien, que sea una minoría la que anda disfrazada por la calle y comportándose, por ejemplo, como un lobo gris, no quita para prestarle al asunto la atención que merece. El fenómeno no es nuevo, su práctica se extiende desde hace años en distintos grupos. El término procede del concepto mitológico de “teriantropía”, que hace referencia a la transformación de un ser humano en otro animal, ya sea total o parcialmente, con el que dicen sentir una intensa identificación a nivel emocional y espiritual.

El fenómeno es interesante como síntoma de un tiempo entregado al nihilismo y al relativismo, donde la verdad, y con ella la identidad, se construye según el antojo de cada uno. En buena medida nuestra cultura ha olvidado qué es el ser humano y eso es un drama, especialmente en un momento histórico en el que la singularidad humana cobra relevancia ante los nuevos paradigmas tecnológicos. Los “therian” revelan que en una sociedad sin horizonte de sentido, cualquier excentricidad es posible, por inverosímil que resulte.