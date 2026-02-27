"Durante el 23-F desaparecieron del Congreso 208 botellas de alcohol, 16 cajas de cervezas, 16 barras de chorizo y tres centros de jamón, sale en los documentos desclasificados"

La reciente desclasificación de documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 continúa arrojando luz sobre los acontecimientos de aquella jornada, confirmando en gran medida lo que ya se sabía. Sin embargo, entre los papeles oficiales ha surgido una anécdota que revela el lado más mundano del asalto. Durante el programa 'La Linterna' de COPE, el periodista Gonzalo Zaballa ha compartido con Expósito un documento oficial de la intendencia del Congreso de los Diputados que detalla el género "consumido y deteriorado" en la cafetería.

El inventario de la despensa

Según el listado, durante la noche del asalto liderado por Antonio Tejero, desaparecieron de la cafetería del Congreso un total de 208 botellas de alcohol. El informe detalla que entre ellas había 4 botellas de whisky, 18 de ginebra y 8 de anís. A esta cifra se suman 16 cajas de cerveza y 4 botellas de cava, lo que Zaballa no dudó en comparar con humor con "una casa rural con amigos".

La factura de la despensa durante el 23-F

Pero la intendencia no solo echó en falta bebidas. En el apartado de comidas, el documento oficial refleja la desaparición de 16 barras de chorizo, tres centros de jamón serrano y siete barras de queso. Un avituallamiento completo que sugiere que los asaltantes no pasaron hambre ni sed durante las horas que mantuvieron retenidos a los diputados.

La anécdota del asalto

El periodista Gonzalo Zaballa ha relatado en 'La Linterna' la imagen que le evoca este listado, imaginando a dos de los asaltantes en medio del Hemiciclo. En un momento de la tensa espera, uno le dice al otro la frase que resume el episodio: "Oye, ¿y si no vamos al bar y nos tomamos una cajita?".

La factura de las bebidas durante el 23-F

Esta nota de color sobre el avituallamiento de los asaltantes contrasta con la gravedad de los hechos que se vivieron. La desclasificación de estos documentos sirve también para desmentir hipótesis alternativas y confirmar el papel clave del rey Juan Carlos I frente a la sublevación, aportando certezas históricas más allá de las anécdotas.