"La desclasificación de los documentos del 23-F demuestra la falsedad de las hipótesis alternativas, es decir, mentían quienes sugerían que el Rey podía haber sido connivente con el golpe"

La semana ha estado marcada por la desclasificación de los documentos del 23-F, un tema analizado en el programa 'La Linterna' de COPE por Diego Garrocho en su sección 'Filosofía de Bolsillo'. En total, se han hecho públicos 153 documentos que, en esencia, confirman que todo lo relevante sobre el golpe de Estado ya era conocido por la opinión pública.

La principal conclusión es que no ha habido sustos ni sorpresas, frustrando así los anhelos de los amantes de las conspiraciones. Esta desclasificación pone de manifiesto el extraordinario trabajo que realizaron en su día decenas de periodistas e investigadores, quienes arrojaron luz sobre uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Casi la única novedad destacable es que la figura del rey Juan Carlos I sale claramente reforzada.

La transcripción literal de las palabras de don Juan Carlos a Miláns del Bosch ratifica la firmeza con la que el rey emérito se opuso al golpe y su compromiso democrático. En la grabación se escucha: "He ordenado a las autoridades civiles y a la junta de jefes de estado mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente". Esto despeja las pocas dudas que pudieran quedar sobre su actuación.

Como explica Garrocho, de este episodio se pueden extraer varias lecciones, y la primera es que la transparencia es un valor. Envolver en secretismo capítulos de la historia favorece las teorías de la conspiración y los relatos alternativos, por lo que no había motivo para mantener oculta esta información, como se puede constatar en los documentos desclasificados del 23-F.

La desclasificación demuestra la falsedad de las hipótesis alternativas, desmontando la idea de que Pedro Sánchez buscaba dañar a la monarquía con su publicación. "Mentían quienes sugerían que el rey podría haber sido connivente con el golpe", sentencia Garrocho, añadiendo que la realidad suele ser más sencilla de lo que sueñan los conspiradores. Con esta revelación, se confirma que el mayor fallo de los golpistas del 23-F fue subestimar la respuesta del monarca.

Los riesgos de la inteligencia artificial

Otro de los aprendizajes de la semana, según Garrocho, tiene que ver con los riesgos de la inteligencia artificial. El caso de la periodista Rebeca Crespo ilustra este peligro, quien publicó una foto de una mujer con nicab en el metro de Madrid y fue acusada falsamente de montaje.

Varios profesionales de la comunicación la insultaron y acusaron de haberse disfrazado ella misma, basándose en una secuencia de imágenes generada por IA que "demostraba" el engaño. Adjetivos como "fascista", "búlera" o "manipuladora" fueron algunos de los más suaves que recibió la periodista en redes sociales.

Este incidente enseña la importancia de desconfiar de nuestros propios sesgos, ya que la inclinación a creer el bulo venía de un prejuicio contra la periodista. Aunque la IA todavía comete errores detectables, pronto será casi imposible distinguir lo real de lo falso, lo que subraya la necesidad de un mayor espíritu crítico. Es preocupante que fueran los propios periodistas quienes, llevados por sus prejuicios, difundieran el bulo.

El futuro político de Yolanda Díaz

En el ámbito político, Yolanda Díaz ha confirmado esta semana lo que era un secreto a voces: no se presentará a las próximas elecciones para liderar el espacio de Sumar. Esta decisión llega después de que en junio de 2024 abandonara sus cargos orgánicos en la formación.

Para muchos, su renuncia es una buena noticia, ya que la consideraban un obstáculo para la integración de Podemos. A pesar de ello, y como es habitual en política, no han faltado los elogios en su despedida, como los de Nahuel González: "Agradecer siempre el trabajo de Yolanda Díaz, estamos de su lado, y pensamos que es la mejor ministra de la historia de esta democracia".

Garrocho recuerda la frase de Rubalcaba de que en España "sabemos enterrar muy bien}"] y el refrán "[{Dios nos libre del día de las alabanzas", que suele coincidir con una despedida. La salida de Díaz, que se suma a la de Pablo Casado hace cuatro años y a la de Pablo Iglesias, confirma la velocidad a la que la política "construye y destruye perfiles", convirtiendo a las personas en material fungible.

Intolerancia en el campus universitario

Finalmente, la sección de Garrocho abordó el cierre del campus de la Universidad del País Vasco en Álava para impedir un acto de VOX. La decisión del rectorado se tomó después de que la coordinadora juvenil socialista, GKS, anunciara un "contrato" para boicotear el evento.

En lugar de garantizar la seguridad para que el acto de la tercera fuerza parlamentaria del país se celebrara, se optó por suspender las clases. La medida fue lamentada en un comunicado por tres antiguos vicerrectores, que criticaron el cierre "por culpa de la amenaza de los de siempre".

Este incidente, como concluye Garrocho, recuerda que la "intolerancia sigue teniendo cobijo en espacios como las universidades", donde la libertad de expresión debería estar garantizada. En una democracia, el límite lo marca el Código Penal, y fuera de él, todos deberían poder expresar su opinión, una reflexión que se ha repetido en debates sobre si un condenado por el golpe puede morir fuera de España.

Se evidencia así el "doble rasero" de quienes se escandalizan por un acto de VOX pero consienten que "los herederos de la violencia de ETA sigan sembrando odio impunemente". Estas actitudes de censura y señalamiento, además de indeseables, suelen conseguir el efecto contrario al que buscan.