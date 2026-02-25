Así fueron los primeros minutos del 23-F: el vídeo del asalto al Congreso tras la muerte de Antonio Tejero
La muerte del exteniente coronel de la Guardia Civil a los 93 años reactiva la memoria del asalto al Congreso, cuyo vídeo sigue simbolizando el mayor desafío a la democracia española
La muerte de Antonio Tejero, a los 93 años, ha devuelto a primer plano las imágenes que marcaron uno de los momentos más críticos de la democracia española: el asalto armado al Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981. El exteniente coronel de la Guardia Civil irrumpió en el hemiciclo durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo‑Sotelo, dando inicio a más de 17 horas de secuestro parlamentario.
Un “¡Quieto todo el mundo!” y los disparos al techo
El vídeo más conocido del 23-F comienza con Tejero entrando armado en el Congreso acompañado por más de dos centenares de guardias civiles. Apenas unos segundos después, se escucha su orden: “¡Quieto todo el mundo!”, seguida de disparos al techo del hemiciclo.
Las imágenes muestran a la mayoría de los diputados tirándose al suelo para protegerse, mientras tres figuras permanecen en pie: Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo, en un gesto que se convirtió en símbolo de resistencia institucional.
Caos, tensión y falta de control
Los primeros minutos reflejan desorganización entre los golpistas: movimientos nerviosos, gritos y órdenes contradictorias mientras los diputados permanecían retenidos en sus escaños. Documentos y grabaciones posteriores revelan que existía falta de coordinación militar y tensiones internas entre los propios conspiradores.
Ese clima de incertidumbre contrastaba con la imagen de control que los asaltantes intentaban proyectar y anticipaba el fracaso de la intentona.
El mensaje del Rey que cambió el rumbo
Horas después, la intervención televisada de Juan Carlos I defendiendo la Constitución fue decisiva para desactivar el golpe y ordenar a las fuerzas armadas que permanecieran leales al orden democrático.
Sin apoyo militar suficiente, la operación se derrumbó y Tejero se rindió al día siguiente.
Condena, prisión y legado histórico
El exguardia civil fue condenado a 30 años de prisión por rebelión militar, aunque salió en libertad condicional en 1996 tras cumplir aproximadamente la mitad de la pena. Su figura quedó ligada para siempre al intento de poner fin por la fuerza a la joven democracia española.
Su fallecimiento coincide con la reciente desclasificación de documentos oficiales sobre el 23-F, que aportan nuevos detalles sobre la planificación y las divisiones internas del golpe.
Unas imágenes que siguen marcando a varias generaciones
Más de cuatro décadas después, el vídeo de los primeros minutos del asalto sigue siendo uno de los documentos audiovisuales más impactantes de la historia reciente de España: el instante en que la democracia estuvo en peligro y logró sobrevivir.
La muerte de Tejero cierra la biografía del principal rostro del 23-F, pero no el debate histórico sobre aquel día que quedó grabado para siempre en la memoria colectiva.