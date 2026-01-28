Hace 150 años se descubrieron unas pinturas rupestres en España con extraños signos y ahora se sabe que son mapas: "Creíamos que los más antiguos tenían 4.000 años, estos tienen 15.000"

Hace 150 años se descubrieron unas pinturas rupestres en España cuyo significado ha sido un misterio hasta ahora. En las paredes de cuevas como la de las Estrellas (Cádiz), La Pileta (Málaga) o Altamira, El Castillo y La Pasiega (Cantabria), junto a las conocidas representaciones de animales, aparecían unos extraños signos en forma de líneas y puntos que han desconcertado durante décadas a los investigadores. Según ha contado el programa La Linterna de COPE con Expósito, el ingeniero naval y alférez de navío de la armada española Vicente Moreno los ha descifrado, llegando a una conclusión asombrosa: son mapas.

Un hallazgo casual

Todo comenzó, según relata el propio Moreno, cuando se topó con un dibujo de la cueva de Las Estrellas de Cádiz. "Vi ese dibujo y me pareció un mapa, empecé a comprobar con todos los mapas actuales y con la geografía que conocía bien, y todo coincidía", ha explicado. La sorpresa fue mayúscula al comprobar que los caminos estaban representados con dos líneas de puntos, "que es como los representa hoy el Instituto Geográfico". Se trata de un descubrimiento de una importancia similar al que se produjo cuando un vecino malagueño tropezó con una piedra y destapó 2.000 restos prehistóricos.

Creíamos que los más antiguos tenían 4.000 años, estos tienen 15.000"

Alamy Stock Photo Prehistoria, pintura rupestre, signo tectoformado, El Castillo

Cartografía para cada ocasión

Tras años de investigación científica rigurosa, Vicente Moreno ha logrado entender que no todos los mapas contenían la misma información. "Hay mapas de 3 tipos", detalla. Los de Cádiz son "todos y caminos, solo representan caminos". Los de la cueva de La Pileta en Málaga describen "el interior de la cueva con sus pasillos, sus bajadas y sus recovecos". Por su parte, los de Cantabria (Altamira, El Castillo y La Pasiega) recogen "las montañas y ríos de la zona, que es lo que ellos usaban, lógicamente, para cazar".

Los caminos son con 2 líneas de puntos, que es como los representa hoy el Instituto Geográfico"

Un salto en la Prehistoria

Este hallazgo supone un hito en la comprensión de nuestros antepasados. Hasta ahora, se creía que los mapas más antiguos databan de hace 4.000 años, pero estos tienen 15.000 años o más. "Lo que nos explican es que esa capacidad de abstracción que hace falta para algo que es muy complejo, que es las montañas, el río, dibujarlo", apunta Moreno. Este hecho demuestra una capacidad cognitiva muy avanzada en una época muy anterior a la que se pensaba, en la línea de la complejidad simbólica que también se puede apreciar en el nuevo ídolo de 5.000 años encontrado en Jaén.

Alamy Stock Photo Réplica de la cueva del Museo de Altamira. Reproducción de las pinturas rupestres de la cueva de Altamira. Santillana del Mar.

Esta investigación demuestra que los humanos del Paleolítico ya tenían la capacidad de abstracción necesaria para plasmar realidades complejas con símbolos sencillos. "Tenemos una primera fecha en la que sabemos ya con certeza que existe una capacidad de abstracción", sentencia el ingeniero. La historia de la cartografía está llena de sorpresas, como demuestra la existencia de un mapa que cambiaría la historia del descubrimiento de América.

El resultado de todo este estudio ha sido recogido por Vicente Moreno en el libro El atlas rupestre, editado por Almazara. Aquellos puntos y líneas que parecían garabatos eran en realidad un lenguaje silencioso que ha viajado durante milenios para recordarnos que el ser humano, desde sus orígenes, ya buscaba entender y representar el lugar en que vivía.