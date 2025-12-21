El mapa que cambiaría todo lo que se sabe sobre el descubrimiento de América de Cristóbal Colón: "Apenas 21 años después de su viaje"

Uno de los enigmas cartográficos más fascinantes de la historia, el mapa de Piri Reis, ha vuelto a la actualidad. En el programa 'Poniendo las Calles', el experto en misterios José Talavera ha desgranado los secretos de este documento, fechado en 1513 y descubierto en 1929 en el palacio de Topkapi de Estambul. Este fragmento de mapa, dibujado sobre piel de gacela, presenta particularidades que siguen desconcertando a los historiadores, como se debatió en el espacio de la COPE presentado por Bea Calderón.

Un mapa imposible para el siglo XVI

Piri Reis (1465-1553) fue un reputado almirante, navegante y cartógrafo del Imperio Otomano, autor de una detallada obra náutica sobre el Mediterráneo. Sin embargo, su fama mundial reside en este mapa que elaboró, como destacó Talavera, "apenas 21 años después de viaje a Colón". El fragmento conservado muestra con una precisión asombrosa las costas de Europa occidental, África y Brasil, comparable a mapas elaborados siglos después.

Pero el detalle más polémico es la supuesta representación de la Antártida sin su capa de hielo, una imagen que la humanidad no tendría hasta la era moderna. Esta anomalía ha alimentado todo tipo de teorías, desde la existencia de una civilización antigua perdida hasta conocimientos geográficos avanzados. El autor Charles Hapgood llegó a proponer que Piri Reis se basó en fuentes cartográficas de una civilización prehistórica.

Alamy Stock Photo Mapa del Golfo de Ambracia. Finales del siglo XI d. H./siglo XVII d. C. - principios del siglo XII d. H./siglo XVIII d. C. Piri Reis (circa 1467 ? circa 1554) Nombres alternativos Hac Ahmed Muhiddin Piri Descripción Almirante, geógrafo y cartógrafo turco Fecha de nacimiento/muerte entre 1465 y 1470 1554 o 1555 Lugar de nacimiento/muerte Gelibolu o Karaman cerca de Konya, Turquía El Cairo Control de autoridad

El misterio de sus fuentes

El propio Piri Reis dejó una nota en el mapa que podría ser la clave de todo el enigma. Según ha explicado Talavera, el almirante afirmó haber usado unas 20 fuentes distintas, entre las que se incluían "ocho mapas de la época de Alejandro Magno, cuatro mapas portugueses y uno de Cristóbal Colón". La posible existencia de un mapa dibujado por el propio Colón, hoy perdido, lo convertiría en una pieza fundamental para entender qué sabían realmente los primeros exploradores europeos.

Tuvo acceso a un mapa de Colón, hoy perdido" José Talavera Experto en misterio

Frente a las teorías más alternativas, la comunidad científica mantiene una postura más escéptica. La mayoría de historiadores y cartógrafos consideran que el mapa, aunque extraordinario, no incluye la Antártida, sino una representación distorsionada de la costa de América del Sur. Talavera concluye que, si bien se han formulado hipótesis pseudohistóricas, "la evidencia apunta a que se trata de una [obra] adelantada a su tiempo, pero explicable dentro del contexto de la navegación del siglo XVI". La historia del descubrimiento está llena de matices, como las enfermedades que se le atribuyen a Colón y que forman parte de la leyenda negra.

Fantasmas y ovnis en el campo de batalla

El del mapa de Piri Reis no es el único misterio que abordaron en 'Poniendo las Calles'. Talavera también repasó una serie de fenómenos inexplicables ocurridos en algunos de los conflictos bélicos más importantes de la historia, sucesos que van desde apariciones fantasmales hasta avistamientos de ovnis y que, al igual que la leyenda negra sobre Colón, siguen generando debate.

Alamy Stock Vector Piri-reis es también Muhiddin Piri-bey: navegante, almirante y cartógrafo otomano.

Uno de los lugares con más actividad paranormal documentada es Belchite (Aragón), escenario de una cruenta batalla en la Guerra Civil española. Aún hoy se asegura escuchar "gritos de soldados y aviones de guerra", y según el experto, "se han captado numerosas psicofonías". Fenómenos similares se han reportado en otros escenarios bélicos, como en la batalla de Gettysburg, donde visitantes afirman ver soldados fantasmales marchando en formación.

Se han captado numerosas psicofonías" José Talavera Experto en misterio

La casuística incluye también avistamientos de objetos voladores no identificados. Un caso célebre es la llamada 'Batalla de Los Ángeles' en 1942, cuando las defensas antiaéreas dispararon durante más de una hora contra un supuesto ovni. Talavera recordó que, aunque la versión oficial habló de un "globo meteorológico", las imágenes de la época "muestran focos apuntando a una forma en el cielo", un misterio que, como el del mapa de Piri Reis, sigue sin una respuesta definitiva.