De los días de lluvia a las nanas de All Green

Los días de lluvia, Alberto Herrera escucha cosas suaves como a Tom Misch. A lo que Carlos le contesta “está simpático”, cortando el estribillo que grita en inglés “recuérdame”, dedicado especialmente a Marijose. Una canción de un productor joven, que para Alberto será el artista revelación por mezclar bases del hip hop de los 90 y armonías del soul, el jazz, el funk.

El tema del día es la música holofónica, que es ni más ni menos que crear sonidos en 3D. Está dando la vuelta al whatssap un tema de Allahrakka Rahman que recrea un sonido envolvente, que no sea solo estereo sino que se vaya moviendo en tu cabeza, pero esto ya existía en los 80.

Pero el colmo es la pregunta de ¿tú sabes quién es All Green? Carlos Herrera se indigna “vamos a ver niñato”... Alberto ironiza “va a resultar que me ponías nanas de All Green para acostarme”. Entra la madre a través de sus respectivos whatsapp: A Carlos: “a mi niño no le riñas”, a Alberto: “Mentira”. Ya la tenemos liada.