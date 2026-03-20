Borja Jiménez lidera la nueva generación del toreo: "Que a los jóvenes que triunfan se les dé el sitio que merecen"

El torero Borja Jiménez ha arrancado la temporada como un auténtico ciclón. Tras cortar una oreja en Valdemorillo y salir a hombros en Olivenza, el diestro sevillano ha pasado por los micrófonos del programa El Albero para analizar un año crucial en su carrera, con compromisos inminentes en Valencia, Sevilla y una encerrona en Madrid. Un inicio de campaña que confirma las expectativas generadas tras sus triunfos del año pasado.

Un relevo que ilusiona a la afición

Borja Jiménez se ha erigido como la punta de lanza de una nueva generación de toreros que está llamando con fuerza a las puertas de la élite. "Totalmente. Cada vez hay jóvenes que están saliendo con más fuerza y yo que me alegro", ha afirmado el torero, mostrándose satisfecho de que "todo aquel que se lo gane en la plaza se vea correspondido estando en la feria".

Este relevo generacional está captando el interés del gran público, que empieza a llenar las plazas en carteles que no son los de máximo relumbrón. "Ya nos están conociendo cada vez más, ya hay cada vez más ambiente", ha explicado Jiménez, que anticipaba que para su corrida en Valencia este miércoles "se va a ver la plaza llena". Un hecho que considera "muy positivo para el toreo en general" y clave para mantener "el futuro de la fiesta con vida".

El diestro también ha subrayado la importancia de estar cerca de la afición, recogiendo personalmente cada premio que le conceden. "Es muy importante. Cuando te entregan un premio, ello requiere una organización para hacer un día en torno al torero, eso implica dinero y tiempo. Y que mínimo que ir a recogerlo para agradecer ese reconocimiento", ha señalado el sevillano, quien se siente afortunado por los numerosos galardones recibidos.

La recompensa al triunfo en la plaza

Jiménez tiene claro que su posición actual es fruto de su esfuerzo y de sus victorias en el ruedo. "Todo lo que he conseguido ha sido gracias a lo que he hecho en la plaza", ha sentenciado. El año pasado toreó 58 corridas de toros y este año el camino parece similar. Sin embargo, es consciente de que "la temporada acaba de empezar y hay que hacer muchas cosas en la plaza para poder volverse a situar donde estuvimos el año pasado".

Con la seguridad que le da su trayectoria, Borja Jiménez reivindica un cambio en el sistema para que los nuevos talentos tengan su oportunidad. Cree que es el momento de que cada vez que salga un joven en una plaza importante triunfando, se le abra paso para que no lo 'taponen', algo que, según él, "ha pasado durante muchos años". Su reflexión es clara: "Es muy importante para el toreo que que todos los jóvenes que triunfen en la plaza que se les dé el sitio que merecen. Que vuelva a pasar eso como pasaba antes en el toreo, como cada vez que salía uno nuevo, que la figura del toreo lo cojan y toreren varias tardes con ellos a ver hasta dónde llegan".

Apuesta por la diversidad de encastes

Fiel a su discurso, predica con el ejemplo y mantiene su apuesta por la diversidad de encastes, un pilar en su carrera. Esta temporada volverá a enfrentarse a la legendaria ganadería de Victorino Martín en plazas de máxima repercusión como Sevilla y Madrid. El torero ha explicado que es una elección personal: "Se la he pedido a la empresa tanto en un sitio como en otra", porque considera que es un toro con unas cualidades únicas: "Es un toro que tiene una profundidad especial, que el toro que te deja torearlo bien, todo lo que embiste bien, tienen vestidas que son especiales, que te dejan de verdad profundizar en el toreo".

Lejos de considerarlo una obligación o un peaje, Borja Jiménez lo asume como una elección meditada y un motivo de orgullo. Para él, matar la corrida de Victorino en plazas clave es un desafío estimulante. "Yo creo que la de Victorino es es un privilegio poder torear esa ganadería", ha afirmado con rotundidad, confirmando que la toreará en "los sitios con mayor repercusión".

Esta visión es plenamente compartida con su apoderado, Julián Guerra. "Tenemos las dos la idea muy clara de lo que es el toreo, de lo que es nuestra carrera, y coincidimos plenamente en las ideas", ha asegurado Jiménez, destacando que la "muy buena comunión" entre ambos ha sido clave para pasar de torear una corrida en 2022 a superar las cincuenta en los años siguientes.

En este momento de su carrera, se siente un "privilegiado" por verse anunciado en carteles de máxima categoría, como el del próximo 20 de abril en Sevilla junto a Morante de la Puebla y Tomás Rufo. Sobre Morante, ha expresado su admiración: "Es un torero que la fiesta lo necesita, y lo necesitamos los toreros, solo para verlos, porque se aprende y se disfruta mucho viéndolo".

El torero sevillano también ha compartido una anécdota reciente, una comida "muy especial" organizada por Carmen Tello, en la que tuvo la oportunidad de conversar largo y tendido con el maestro Curro Romero. En el encuentro también estuvieron presentes su hermano Javier Jiménez, el maestro Espartaco y el torero Pablo Aguado, una reunión de la que se lleva recuerdos "para toda la vida".