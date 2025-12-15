Pilar García de la Granja, sobre los precios: "El chocolate está un 12,5% más caro por el incremento del valor del cacao, la tonelada cuesta 7.000 euros, 4.500 más que en 2022"

La economista Pilar García de la Granja ha analizado la inminente subida de precios en los dulces navideños en el programa Herrera en COPE, dentro de la sección Economía de bolsillo. Según ha explicado a Jorge Bustos, el motivo principal se encuentra en dos ingredientes clave: el cacao y las almendras, cuyos precios se han disparado durante el último año, anticipando una de las navidades más caras para los postres tradicionales.

Escúchalo en Podcast El precio de turrones y mazapanes, por las nubes | Economía de Bolsillo Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja Escuchar

El cacao, a precio de oro

El precio del cacao vive una escalada sin precedentes. García de la Granja ha detallado que la producción en Costa de Marfil y Ghana, principales países productores, ha caído un 60 % entre 2023 y 2025 debido a "sequías, falta de fertilizantes y plagas". Esta drástica reducción de la oferta ha provocado que el valor del cacao puro pase de 2.400 euros por tonelada en 2022 a 7.000 euros en la actualidad, lo que supone un encarecimiento del 180 %.

El impacto de esta crisis ya es palpable en España, donde el precio del chocolate es actualmente un 12,5 % más caro que hace solo un año, un hecho que ha llevado a Jorge Bustos a comparar su valor con el del caviar. La situación afecta a toda la industria chocolatera y, por extensión, a los dulces que lo incorporan.

La almendra, un alza sin explicación clara

La almendra, otro pilar de los dulces navideños, también ha experimentado una fuerte subida. Desde septiembre del año pasado, su cotización ha pasado de 90-95 euros por cada 100 kilos a 120 euros este año, alcanzando picos de 138 euros en junio, según cifras del Ministerio de Agricultura. Pilar García de la Granja ha destacado que este incremento se produce "sin causa aparente, según los expertos".

El valor del cacao ha subido hasta los 7.000 euros, 4.500 más que en 2022, y ya ha impactado a España" Pilar García de la Granja Experta económica

Esta tendencia alcista no es exclusiva de la almendra. Las avellanas también han visto cómo su precio se ha incrementado un 6,8 %, sumándose a la espiral inflacionista de las materias primas. La conclusión de la experta es contundente: "avellanas, almendras, cacao, todo sube".

freepik.es Turrón, el dulce estrella de la Navidad

Un golpe a la campaña navideña

El encarecimiento de estos ingredientes tiene un impacto directo en el sector del dulce, cuya facturación en el período navideño representa el 80 % del total anual, una cifra que ronda los 290 millones de euros. Este año, los consumidores se enfrentan a una subida del 16 % en el precio del turrón y de un asombroso 51 % en el chocolate con respecto a 2022, afectando no solo a turrones y mazapanes, sino también a bombones y otros productos que dependen de estos frutos secos.