Pilar García de la Granja, experta económica: "Si dices a los pensionistas que indexas la subida de su nómina a la inflación, el dinero tiene que salir de algún sitio, de los que trabajan"

En la 'Clase de economía' del programa 'La Linterna' de COPE, la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha analizado junto a Ángel Expósito las claves de la actualidad económica. El foco se ha centrado en el futuro de las pensiones y el creciente coste que suponen para las arcas públicas, una carga que recaerá directamente sobre los trabajadores.

El futuro de las pensiones

El año que viene llegará con un cambio en todas las nóminas a través del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo que busca apuntalar el sistema de pensiones. Sin embargo, según el economista de Fedea, José Ignacio Conde Ruiz, este mecanismo no se guarda en 'ninguna hucha', sino que responde a una necesidad acuciante: 'el sistema no es capaz, con las cotizaciones actuales, de cubrir las pensiones actuales'.

Esta medida se traduce en un aumento de los costes laborales para las empresas y una ligera merma en la nómina de los trabajadores. Por ejemplo, con un salario de 30.000 euros brutos al año, la aportación al MEI en 2026 supondrá 270 euros anuales, de los cuales 225 euros los asume la empresa y 45 euros el empleado.

Si dices a los pensionistas que indexas su nómina a la subida a la inflación, el dinero tiene que salir de algún sitio, de los que trabajan" Pilar García de la Granja Experta económica

Alamy Stock Photo Un jubilado lee el periódico en Madrid

Pilar García de la Granja ha sido tajante al respecto durante su intervención en COPE. La experta ha señalado que la reforma se ha limitado a garantizar la revalorización de las pensiones conforme a la inflación, sin abordar otras reformas estructurales. 'Si dices a los pensionistas que indexas su nómina a la subida a la inflación, el dinero tiene que salir de algún sitio, de los que trabajan', ha sentenciado, apuntando a que la sostenibilidad del sistema depende de los trabajadores actuales y su aportación, cuya pensión futura podría verse afectada en un sistema donde ya hay casos de suspensión de la jubilación.

Costes laborales en máximos

Este debate sobre las pensiones se enmarca en un contexto de costes laborales en máximos históricos. Según datos del INE, las empresas ya pagan de media más de 3.000 euros al mes por trabajador, una cifra que refleja el elevado peso de las cotizaciones sociales. García de la Granja ha calificado esta situación como 'un impuesto al empleo extraordinariamente alto, entre el 38 y el 40 por 100'.

Para ilustrar la magnitud del coste, la economista ha puesto un ejemplo claro: un salario bruto de 2.300 euros al mes supone en realidad un coste total para el empresario de 5.411 euros mensuales si se suman todos los gastos asociados. 'Es casi imposible competir', ha afirmado.

Giro en la automoción europea

Otro de los grandes temas abordados en 'La Linterna' ha sido el cambio de rumbo de la Comisión Europea respecto al coche de combustión. Bruselas ha confirmado que se podrán seguir vendiendo coches de combustión más allá de 2035, una rectificación frente a su apuesta inicial por el coche eléctrico para proteger la competitividad de la industria europea frente a la presión de los coches eléctricos de China.

La Unión Europea ha ido demasiado rápido, demasiado lejos en la transición energética" Pilar García de la Granja Experta económica

Pilar García de la Granja ha valorado esta decisión como 'el primer paso atrás que se va a dar en esta historia', argumentando que 'la Unión Europea ha ido demasiado rápido, demasiado lejos en la transición energética en materia de movilidad'. Ha recordado que en los últimos tres años se han despedido a cientos de miles de personas en un sector donde Europa era líder y ha destacado la importancia de la industria automotriz en España, donde en cinco provincias es la principal fuente de empleo.