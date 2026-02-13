La metáfora del 'niño sin amigos' que utiliza Argudo para explicar la "soledad" de Pedro Sánchez en Europa

La exclusión de Pedro Sánchez de un encuentro de líderes europeos organizado por Giorgia Meloni ha generado un notable malestar en el Gobierno español, que ha trasladado su queja a Italia. Este incidente ha sido analizado en el programa 'Herrera en COPE', donde el periodista Jorge Bustos ha introducido el comentario de la periodista Rebeca Argudo, destacando que "lo peor no es que no fuera, sino que nadie lo ha echado en falta".

La analogía del 'niño sin amigos'

En su sección ‘Traficantes de Palabras’, Argudo ha comparado la situación de Sánchez con una historia recurrente: la de un niño en Estados Unidos que celebra su cumpleaños y ninguno de sus compañeros asiste. "Su madre escribe en sus redes sociales que el niño está muy triste, que fíjate que mandó las invitaciones y que todos esos pequeños bullies han decidido no venir por fastidiar", ha relatado la periodista.

La historia, según ha contado, termina con la llegada de los bomberos para consolar al niño. "Le felicitan y le ponen el casco, y le regalan un camión de juguete", ha añadido Argudo, pintando una escena que, según ella, tiene un paralelismo con la política actual.

Sánchez, fuera de la cumbre europea

Para la colaboradora de COPE, "la versión patria de esta triste y recurrente historia es la cumbre de países miembros de la Unión Europea en Bélgica". A esta reunión informal, previa al encuentro de los 27, Sánchez no ha sido invitado. En ella, hasta 19 mandatarios europeos han debatido sobre temas clave como la política comercial o la inmigración en un encuentro impulsado por Meloni junto a los líderes de Alemania y Bélgica.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Argudo ha afirmado de manera contundente que "Sánchez, como el niño de Kentucky, parece que no tiene amigos". Esta idea de aislamiento se ve reforzada por la apreciación de que su ausencia no ha sido notoria. "En Europa ya no le llaman ni para los cumpleaños", ha sentenciado la periodista, quien ha concluido con ironía: "El día menos pensado lo vemos posando junto a un camión de bomberos, lloroso, con uno de juguete entre las manos".