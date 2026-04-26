Muere Adolfo Aristarain, el cineasta argentino que conquistó el cine español

El cineasta argentino Adolfo Aristarain ha fallecido este domingo en Buenos Aires a los 82 años, según ha informado la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Aristarain mantenía un fuerte vínculo con España, país en el que vivió durante siete años y donde rodó algunas de sus películas más reconocidas.

A lo largo de su carrera, ha recibido importantes galardones, como dos Premios Goya y la Medalla de Oro de la Academia de Cine. De hecho, fue el primer director argentino en recibir esta última distinción, que le fue otorgada en el año 2024.

Un referente del cine hispano

La Academia de Cine lo ha destacado como un creador clave para las filmografías argentina y española de las últimas décadas. Su filmografía incluye títulos tan emblemáticos como 'Un lugar en el mundo', que le valió el Goya a Mejor Película Iberoamericana, y 'Lugares comunes', con el que obtuvo el Goya a Mejor Guion Adaptado.

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Además de su faceta como director, Aristarain trabajó como asistente de dirección para grandes nombres del cine como Mario Camus, Vicente Aranda, Sergio Leone, Lewis Gilbert, Gordon Flemyng y Sergio Renán.

Un director de actores

El cineasta ha dirigido a un elenco de actores y actrices de gran prestigio a ambos lados del Atlántico. Entre ellos se encuentran Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela, Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Roth, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro.

Su legado incluye otras obras maestras como 'Tiempo de revancha', 'La ley de la frontera', 'Martín (Hache)' y 'Roma', su última producción hasta la fecha.