Marc Vidal, inversor: "A todos los gobiernos les ha afectado el mismo problema y ninguno lo ha abordado; desde 1995 los salarios de los españoles han subido un 5%"

El analista económico Marc Vidal, en su sección 'Salida de emergencia' del programa 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera, ha puesto sobre la mesa un dato alarmante: España lleva 30 años con los salarios estancados. Desde 1995, el salario medio real en nuestro país ha subido apenas un 5%, una cifra que esconde una compleja realidad económica y estructural.

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La paradoja del salario medio

Vidal ha explicado la aparente contradicción de la estadística del salario medio. Según el analista, "cuando la economía va mal y se destruye empleo, pues los primeros en perder el trabajo son los peor pagados, así que la media sube, aunque la situación sea peor". Por el contrario, "cuando mejora y se crea empleo masivo, entran al mercado miles de trabajadores con salarios bajos, y la media, entonces, cae o se estanca", como ocurre actualmente.

Este fenómeno, según Vidal, se manifiesta en España de forma extrema. La razón principal es que nuestro "modelo productivo genera mayoritariamente empleo precario y de baja cualificación". Este tipo de mercado laboral, a su vez, "atrae una inmigración dispuesta a trabajar por muy poco, y eso al final presiona a la baja el salario medio".

España vs. OCDE: la gran brecha

La situación de España contrasta fuertemente con la de su entorno. En el mismo periodo en que el salario aquí crecía un 5%, "la media de la OCDE creció un 31%", con países como Francia y Alemania registrando subidas superiores al 20%. Para Vidal, lo más llamativo es la "disociación entre riqueza generada y riqueza repartida", ya que mientras el PIB ha mejorado un 46%, ese crecimiento no se ha reflejado en los bolsillos de los trabajadores.

El analista también ha cuestionado el triunfalismo del Gobierno sobre las "cifras récord de afiliación a la Seguridad Social". Vidal ha sido tajante al afirmar que "eso no mide lo que se paga, sino cuántos cotizan", señalando que un mayor número de afiliados no implica necesariamente una mejora en la calidad del empleo ni en las remuneraciones.

Un problema estructural sin solución política

Marc Vidal ha insistido en que sería "deshonesto aquí cargar toda la responsabilidad sobre el ejecutivo de turno". Considera que el estancamiento salarial es un problema profundo que "atraviesa a todos los gobiernos" que ha tenido España, ya que "ninguno ha abordado la baja productividad de nuestro modelo económico".

Sería deshonesto aquí cargar toda la responsabilidad sobre el ejecutivo de turno"

Finalmente, el experto ha lanzado una crítica a la clase política en general, cuyos discursos considera "endogámicos, alejados de la realidad" y repletos de frases hechas. Vidal ha lamentado que, "mientras el mundo cambia, Carlos, nuestro país sigue estancado, aunque ellos, a lo suyo, ya sabes, todos, todos".