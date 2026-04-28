¿Sabías que el talento femenino en puestos directivos sigue creciendo?
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros
Redacción Herrera en COPE
Publicado el - Actualizado
1 min lectura1:27 min escucha
¿Sabías que el talento femenino en puestos directivos sigue creciendo? En España estamos en un 37%, pero ver que entidades como CaixaBank ya alcanzan el 44% nos dice que el cambio es real y necesario.
Si eres una mujer que lidera su propio camino, esto te interesa: se abren las nuevas convocatorias para reconocer ese esfuerzo.
Premio Empresaria: Para referentes con una trayectoria brillante.
Premio A Profesional Autónoma: Para esos proyectos de autoempleo que están transformando el entorno.
Es el momento de visibilizar el liderazgo y la innovación que aporta Caixabank al desarrollo económico. ¡Echa un vistazo a las bases en su web y súmate!
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Lo último
Visto en ABC
Pedro Ruiz ve las encuestas para las próximas elecciones generales y sentencia:
Pedro Ruiz ve que el CIS da la victoria a Sánchez en las próximas elecciones generales y dice lo que muchos españoles piensan: «Es una burla»
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño