¿Sabías que el talento femenino en puestos directivos sigue creciendo? En España estamos en un 37%, pero ver que entidades como CaixaBank ya alcanzan el 44% nos dice que el cambio es real y necesario.

Si eres una mujer que lidera su propio camino, esto te interesa: se abren las nuevas convocatorias para reconocer ese esfuerzo.

Premio Empresaria: Para referentes con una trayectoria brillante.

Premio A Profesional Autónoma: Para esos proyectos de autoempleo que están transformando el entorno.

Es el momento de visibilizar el liderazgo y la innovación que aporta Caixabank al desarrollo económico. ¡Echa un vistazo a las bases en su web y súmate!

CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.