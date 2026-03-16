La derecha "populista" se asienta como una fuerza estructural en Europa: el análisis de Ramón González Férriz

El periodista Ramón González Férriz, en la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa 'Herrera en COPE', ha analizado este lunes el panorama político europeo tras las elecciones municipales en Francia y las de Castilla y León. El colaborador, presentado por Jorge Bustos, ha trazado un paralelismo entre los resultados de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen y los de VOX, concluyendo que ambos reflejan una nueva realidad en el continente.

Le Pen, un resultado agridulce

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González Férriz ha explicado que en la primera ronda de las elecciones municipales francesas, el partido de Marine Le Pen "obtuvo un muy buen resultado". Aunque "no arrasó", sí conservó el poder que tenían en algunos pueblos pequeños y en una ciudad grande, Perpiñan, y a pesar de no lograr los votos esperados en otras plazas, ha conseguido condicionar al gobierno en varios sitios.

Para el periodista, estos resultados, comparados con los de VOX, demuestran que estas formaciones ya no son un "fenómeno esporádico ni local". González Férriz considera que son "la nueva realidad en todos los pueblos, ciudades y regiones de todo el continente". Por ello, ha subrayado que, aunque tanto VOX como Le Pen pudieran esperar un resultado algo mejor, lo realmente importante es que ya se han consolidado como una fuerza estructural.

El colaborador de 'Herrera en COPE' ha utilizado una frase para definir este nuevo estatus: "No es imparable, pero tampoco pasajera". Esta consolidación, según Férriz, obliga al resto de partidos a cambiar su estrategia frente a estas formaciones.

EFE El líder de Vox, Santiago Abascal, junto al candidato de su partido, Carlos Pollán (c)

Un mensaje para PSOE, PP y VOX

En este sentido, González Férriz ha enviado un mensaje directo a los principales partidos españoles. Ha instado al PSOE a dejar de "fingir que lucha contra el fascismo" y ha advertido al PP que no debe "pensar que esta división de la derecha es efímera".

Finalmente, también ha tenido palabras para la propia formación de derechas. Según el periodista, VOX debe ser consciente de que, "aunque le va bien, es un partido como cualquier otro". Por tanto, le ha recordado que "tendrá que trabajarse un poco más el éxito, como sucede en toda Europa".