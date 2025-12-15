Zarzalejos sentencia el futuro de Sánchez: "El que resiste así, termina perdiendo"

El tiempo corre "claramente en su contra". Así de contundente se ha mostrado el periodista José Antonio Zarzalejos en el programa 'Herrera en COPE' al analizar la situación actual del presidente del Gobierno. Según su análisis, la acumulación de escándalos y polémicas sitúa a Pedro Sánchez en una posición crítica, fruto de una crisis que "no atajó hace muchos meses".

Cronología de un desgaste

En su sección 'Sexto sentido', Zarzalejos ha repasado la cronología de los frentes que cercan al Ejecutivo. Ha recordado que tanto el caso Ábalos, Koldo y Cerdán como la investigación a Begoña Gómez y al hermano de Sánchez se remontan a principios de 2024. A esto se suman las grabaciones de Leire 10 publicadas en mayo y la implicación del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández.

El periodista también ha señalado que el caso de Salazar como "posible acosador sexual" se destapó en julio, junto a las sospechas sobre el rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros en 2021 y las "escandalosas" relaciones de Zapatero con Venezuela. Frente a todo ello, la respuesta ha sido siempre la misma, según Zarzalejos: "la receta de la Moncloa: calma, no pasa nada, son grotescas deformaciones".

Sin embargo, la realidad judicial avanza con la condena del exfiscal general, la situación procesal de Ábalos y Koldo, "ambos en la cárcel a punto de juicio oral", y los procedimientos abiertos contra David Sánchez y Gallardo. Para Zarzalejos, esta estrategia de resistencia no tiene futuro. "El que resiste así, termina perdiendo", ha afirmado, para sentenciar que "ese es el caso de Sánchez".

El castigo en las urnas

Este desgaste, según el analista, tendrá un alto coste en las próximas elecciones autonómicas. Las perspectivas para el PSOE son "pésimas" en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde sus candidatos "van a ser barridos por los contrincantes del Partido Popular". Zarzalejos vaticina que "el partido va a pagar los desafueros del gobierno de Sánchez", como ya ocurrió en mayo de 2023.

EFE El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez durante un acto electoral celebrado este sábado en Cáceres

La situación podría extenderse hasta Andalucía, donde María Jesús Montero "besará también la lona" si el escenario se prolonga hasta las elecciones de primavera. Ante esta encrucijada, Zarzalejos ha concluido con una advertencia final sobre el futuro del presidente del Gobierno: "O Sánchez se va, o convoca a elecciones o terminará como un proscrito".