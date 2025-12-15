Alejandro Entrambasaguas, jefe de investigación de 'El Debate', sobre el encuentro de Zapatero y el empresario de Plus Ultra antes de su detención: "Él salió de su vivienda con una bolsa llena de documentos"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con el empresario Julio Martínez Martínez, uno de los investigados en la trama de Plus Ultra, tan solo 72 horas antes de que este fuera detenido por la policía.

La exclusiva, desvelada por el jefe de investigación del diario El Debate, Alejandro Entrambasaguas, detalla un encuentro secreto que tuvo lugar en el monte de El Pardo y que ha quedado acreditado con fotografías. El caso investiga el rescate a la aerolínea venezolana, que costó 53 millones de euros de dinero público, y la cúpula de la compañía está siendo investigada por blanqueo de capitales.

Un encuentro clandestino y documentado

En 'Herrera en COPE', ha señalado que el encuentro entre Zapatero y Martínez se produjo con un modus operandi similar a un "guion de espías". El empresario, que reside en un ático en el barrio de Salamanca, salió de su vivienda con una bolsa llena de documentos y se dirigió en su propio coche hacia El Pardo. Allí, en un descampado sin cobertura, fue recogido por un vehículo del Ministerio del Interior asignado al servicio de seguridad del expresidente.

Ambos accedieron entonces a un camino de paso restringido y vigilado que gestiona Patrimonio Nacional, un espacio protegido fuera de la vista de cualquier persona. Fue en ese lugar donde se bajaron del vehículo, se reunieron y comenzaron a revisar la documentación que portaba Martínez, tan solo tres días antes de que acabara "en los calabozos", como ha explicado el periodista.

El vínculo empresarial con las hijas de Zapatero

La figura de Julio Martínez ha sido calificada por los investigadores como una "figura clave" en la trama, un "empresario barra conseguidor" que medió entre Zapatero y la aerolínea para que el Gobierno aprobara el rescate. Según Entrambasaguas, "Julio Martínez es un fantasma, en el sentido literal de la palabra", ya que es una persona "completamente invisible" en internet. La policía descubrió que una de sus empresas, la consultora Análisis Relevante Sociedad Limitada, fue cliente de la agencia de comunicación Watefad, propiedad de Laura y Alba Rodríguez Zapatero, las hijas del expresidente.

Este vínculo fue el primero que se desveló y, en su momento, el expresidente lo calificó de "anécdota" para marcar distancias con el empresario. Sin embargo, como ha señalado Entrambasaguas, "lo que no sabía es que ese encuentro que mantuvo con él justo antes de que lo engrilletara la policía estaba documentado", en referencia a las fotografías que acreditan la reunión. La existencia de esta cita secreta contradice el intento de Zapatero de desvincularse de una persona clave en el caso Plus Ultra.