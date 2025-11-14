El libro que Íñigo Errejón publicó en 2021 que anticipaba su delicado estado de salud mental: "Muy criminal"

Este viernes hemos conocido que el juez que investiga al exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá en 2021 le ha procesado al considerar que hay indicios de que cometió el delito.

En concreto, ha sido el magistrado Adolfo Carretero el que ha dictado auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento y que marca el fin de la instrucción, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Hace unos meses, José Antonio Zarzalejos ponía el foco en el libro que Errejón publicó en 2021 y que anticipaba su delicado estado de salud mental.

"Me ha llamado mucho la atención que salvo aquí en la COPE ahora, en los periódicos que he leído no se aluda a este libro que se titula 'Con todo: de los años veloces al futuro', firmado por Íñigo Errejón y publicado en septiembre del año 21.

Alamy Stock Photo Íñigo Errejón en un mitin

Es un libro extenso en el que a mí me produjo un enorme impacto porque vi a un personaje torturado. Hablaba permanentemente de su dolor de tripas o de garganta ante situaciones tensas. Hablaba de su fobia a Izquierda Unida con la que luego ha pactado. Hablaba de bifurcaciones biográficas raras, como por ejemplo cuando José María Maraval le propone irse a Estados Unidos , a Chicago, a hacer una investigación académica.

Dice que no sabe dónde ponerse cuando está nervioso. Cuenta su relación sentimental con Rita Maestre, que finalmente naufragó. Habla de sus asesoramientos en Venezuela y dice frases como esta, "éramos una máquina para darle una patada a todo lo que había a nuestro alrededor".

Impresionante. La verdad es que, leídas de nuevo, estas memorias, esta autobiografía da la medida del personaje que se entiende mejor con lo que acaba de ocurrir.

LOS DOS PÁRRAFOS QUE MÁS LLAMAN LA ATENCIÓN DEL LIBRO DE ERREJÓN

Creo que merece la pena leer dos párrafos, solamente dos párrafos que dan la medida, insisto, del personaje y que hoy se entiende mejor.

Página 123. Hoy, como un personaje, Errejón , que es una máquina sin sentimientos, pero además hay dolores de tripa, ansiedad, ganas de escapar cada dos por tres, incapacidad para aceptar órdenes cuando no me creo los motivos, nervios, ganas de hacer muchas cosas y exprimir mucho todo, como un niño pequeño, como si fuera a agotar la vida, en fin, ganas de correr en todas las direcciones". Pero ojo a esta frase, y así termina el párrafo, "algo muy funcional en el momento en el que estábamos y muy criminal después". Impresionante.

Alamy Stock Photo Íñigo Errejón sonriente

Y otro párrafo, y con esto digamos termino, porque se podrían citar otros muchos más, en la que él, Íñigo Errejón, considera "un gran momento político, que es cuando tiene la oportunidad de hacerle una pregunta al presidente del gobierno en el Congreso. Yo puedo preguntar al presidente del Gobierno una vez al año. Fue un miércoles. Decidimos preguntar por uno de los temas que estábamos trabajando con mayor intensidad, salud mental. Bajo los adoquines de esta playa y bajo el ruido de esta vida cotidiana, nada hay más radical que esto, la salud mental. Salgo, enumero antidepresivos y ansiolíticos y digo que no es normal que todos conozcamos nombres de esas medicinas, que no es normal que el cierre de campaña de Más País vaya con este tema".

Quiero decir, Carlos, que el personaje se autorretrató. No sé si se traicionó, pero si se coge hoy y se lee con todo de Íñigo Errejón del año 21, se entiende perfectamente, o mucho mejor, al Errejón de octubre de 2024".