Rafael, conductor de camión de basura: "Mi puesto es muy cómodo, no es tan duro como el de los compañeros que van atrás"

El programa 'Poniendo las Calles', con Carlos Moreno 'El Pulpo', ha abordado en profundidad la gestión de residuos en España, una tarea cotidiana que esconde una compleja red de normativas y un trabajo profesional esencial. Para entenderlo desde dentro, el espacio ha contado con el testimonio de Rafael Lara, conductor de un camión de recogida de residuos sólidos urbanos en Valdemoro (Madrid), quien ha arrojado luz sobre las diferentes facetas de su oficio.

Un trabajo con distintas caras

Rafael Lara ha explicado que existen varios sistemas de recolecta. Él opera un camión de "carga superior", en el que va solo y una grúa robotizada vacía el contenedor. Ha diferenciado su labor de la de otros compañeros, como los de "carga lateral" o los de "carga trasera", donde los operarios realizan el trabajo más físico. "Mi puesto es muy cómodo, no es tan duro como el de los compañeros que van, por ejemplo, atrás", ha confesado, destacando la dureza de trabajar a la intemperie.

Los operarios que van atrás, y haga frío, haga calor, llueva, nieve, truena, eso es lo más duro que hay"

Desde su perspectiva, el comportamiento ciudadano es muy variado y ha subrayado la importancia del civismo. "Necesitamos que los cívicos ganen", ha afirmado, insistiendo en la necesidad de concienciar sobre un problema que ya es una realidad. Para comprender la magnitud del desafío, Lara ha propuesto una solución directa: "Todo el mundo debería de hacer una visita, ver el proceso, ir a los vertederos, ver el volumen de residuos, pero verlo físicamente".

El mapa de la basura en España

El programa también ha realizado un recorrido por distintas ciudades para mostrar la diversidad de normativas. En Santiago de Compostela, por ejemplo, el horario para depositar la basura es estricto, de 21:00 a 22:30 horas. En Valladolid, los vecinos se enfrentan a contenedores soterrados en el centro y otros de accionamiento complejo en los barrios, lo que genera dificultades y quejas.

No tengo sitio para reciclar, la cocina es pequeña y no hay sitio"

En Murcia, el horario varía entre invierno y verano, y se pide depositar el vidrio antes de las 23:00 para no molestar. Valencia, por su parte, ofrece un modelo más flexible sin horarios fijos y con "ecoparques móviles", un sistema que incluso ofrece descuentos en el recibo del agua por reciclar. Un modelo de incentivos que busca la implicación ciudadana, aunque la región no está exenta de polémicas como el 'basurazo' que ha desatado el caos por la nueva tasa.

El debate sobre la gestión de residuos también se traslada a los impuestos, que varían de una ciudad a otra y reflejan el coste del servicio. Ejemplos recientes de ello son la nueva tasa de basuras en Zaragoza o el reajuste que Madrid aplicará a partir de 2026, demostrando que la basura es un asunto de gran calado económico y social.