El análisis de José Antonio Zarzalejos tras la tragedia ferroviaria en Adamuz: un déficit de inversión en infraestructura

El periodista José Antonio Zarzalejos, en su sección 'Sexto sentido' del programa 'Herrera en COPE', ha puesto sobre la mesa la urgente necesidad de reflexionar sobre el déficit de inversión en infraestructuras en España. Zarzalejos ha señalado que este problema aumenta la probabilidad de accidentes y ha subrayado la importancia de abordar la situación actual de las infraestructuras viarias.

Cruz Roja y voluntarios asisten a los afectados por el accidente de Adamuz

Un déficit de inversión multimillonario

Zarzalejos ha recordado que la alta velocidad ferroviaria se liberalizó en 2021, lo que ha sometido a la misma infraestructura a un "enorme estrés" al operar Renfe y dos compañías privadas. En este contexto, ha citado un informe de SEOPAN de diciembre de 2024 que proyecta una necesidad de inversión de más de 151.000 millones en ferrocarriles y más de 27.000 millones en carreteras.

Además, ha mencionado otro estudio de la Fundación del BBVA de abril del mismo año, que advertía de la necesidad de una inversión inmediata de 17.000 millones en infraestructuras de uso público. Según este informe, la caída de la inversión está provocando el "envejecimiento de las existentes", muchas de las cuales no han sido mejoradas en los últimos 20 años.

La responsabilidad del Gobierno

El periodista ha recalcado que la siniestralidad en el transporte está directamente vinculada al estado de conservación de las vías, siendo una competencia fundamental del Estado y, por tanto, del Gobierno. Por ello, ha insistido en que el Congreso debe debatir las prioridades de gasto basándose en informes técnicos, algo que debería reflejarse en los Presupuestos Generales del Estado, que actualmente se encuentran prorrogados desde 2023.

Para ilustrar la gravedad de la situación, Zarzalejos ha rescatado un titular del diario 'Cinco Días' del pasado octubre: "El déficit de equipamiento amenaza con romper las costuras del país". La información, según ha añadido, explicaba que "con necesidad en carreteras, aeropuertos, ferrocarril, energía o vivienda, la inversión pública es rehén de la falta de presupuestos".