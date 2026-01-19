Alberto Herrera, desde Adamuz: "La clave será la luz, que ha impedido que los trabajos de desescombro fueran ágiles durante la noche"

Desde el hogar del pensionista de Adamuz (Córdoba), habilitado como punto de atención a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de este domingo, se vive una tensa espera. El periodista Alberto Herrera, en una conexión con el programa 'Herrera en COPE', describe una escena desoladora con "caras larguísimas" entre los allegados, que son atendidos por equipos de psicólogos de la Cruz Roja, mientras la incertidumbre y el dolor marcan las primeras horas de este lunes.

Durante toda la noche, que ha sido "intensísima", el pueblo se ha volcado para apoyar a los afectados, llevando mantas, agua y comida al centro de atención. Miembros de Protección Civil, la Policía y la Cruz Roja conforman un dispositivo que no ha cesado su actividad desde que se produjo la tragedia, que deja un balance provisional de al menos 24 fallecidos y decenas de heridos.

PRESIDENTE DE RENFE, EN X Imagen de uno de los dos trenes que han descarrilado a la altura de Adamuz, Córdoba

Una noche de caos y solidaridad

La tragedia se desencadenó pocos minutos después de las 19:30 horas del domingo, cuando un tren Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid descarriló cerca de la estación de Adamuz. Los tres últimos vagones invadieron la vía contraria, por la que circulaba un Alvia con destino a Huelva, produciéndose una violenta colisión.

A consecuencia del choque, la locomotora y los dos primeros vagones del Alvia se salieron de la vía y cayeron por un talud de unos cuatro metros. En estos vagones, que se llevaron la peor parte, viajaban 56 personas, dando comienzo a una noche de absoluto caos.

El relato de los supervivientes

Los testimonios de los supervivientes reflejan la magnitud del desastre. Pablo, que viajaba en el Iryo, ha relatado cómo el vagón "empezó a saltar" hasta que se tumbó. "Rompimos la ventana entre un muchacho y yo y cuando salimos no nos lo creíamos. Era horroroso", ha explicado.

Hemos visto varias personas muertas tiradas en las vías del tren" Esther Testigo del accidente

Esther, pasajera del Alvia, ha narrado en el programa 'El Partidazo de COPE' la dantesca escena que encontró al salir. "Hemos visto varias personas muertas tiradas en en las vías del tren, pero personas muertas, personas con heridas supergordas. Esta noche yo creo que no dormirá nadie", ha asegurado.

La angustia se ha apoderado de los familiares que esperan noticias. Es el caso de Carmelo, que se desplazó desde Punta Umbría sin saber nada de su hijo, quien viajaba dormido en el primer vagón del Alvia. "Nada más que escuchaba mi hijo pedirle ayuda", ha contado sobre la llamada que recibió del amigo de su hijo.

La luz, clave para el rescate

En el centro de atención a familiares en Adamuz, Íñigo Vila, miembro de Cruz Roja, ha explicado que los equipos de atención psicosocial han estado presentes "desde el comienzo del dispositivo", no solo en el lugar del siniestro, sino también en las estaciones de Atocha y Huelva.

Ahora con luz diurna los trabajos se acelerarán bastante" Íñigo Vila Miembro de Cruz Roja

Vila ha señalado que, una vez evacuados todos los supervivientes, la prioridad es "acompañar a todas aquellas personas" que aún no tienen noticias de sus seres queridos. Además, ha aportado una de las claves de la jornada: "Supongo que ahora con luz diurna los trabajos se acelerarán bastante, dado que la situación es compleja en las vías".

La llegada de la luz del día se convierte así en la principal esperanza para que los equipos de rescate, entre los que se encuentra la Unidad Militar de Emergencias (UME), puedan avanzar en las labores de desescombro. Mientras, en el hogar del pensionista, la tensión es máxima, con escenas como el desmayo de un familiar, y se aguarda cualquier avance que pueda arrojar algo de luz sobre el destino de los desaparecidos.