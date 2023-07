Marc Vidal analiza el puesto de España en el Estudio Europeo de Innovación: "La propia UE ha perdido fuerza"

Marc Vidal en 'Salida de Emergencia', analiza la situación actual de España respecto a su rendimiento e innovación en tecnología. En 'Herrrera en COPE' te da las claves de su análisis.

El European Innovation Scoreboard (EIS), de periodicidad anual, ofrece una evaluación comparativa de los resultados de la investigación y la innovación en los países de la UE y en otros países líderes en innovación.

España no está en el grupo de países más innovadores de Europa. Según esta evaluación, donde se compara el uso de nuevas tecnologías y la innovación entre los países de Europa, España no está en el grupo de países líderes. En este estudio se tienen en cuenta aspectos como la investigación y la inversión en I+ E (investigación e innovación) y la apuesta por la tecnología.



Los "líderes en innovación" son Dinamarca, Suecia, Finlandia y Países Bajos, continúa el puesto de los "innovadores fuertes", con Austria, Alemania, Luxemburgo, Irlanda, Chipre y Francia; y España se encuentra en la tercera junto a Eslovenia, República Checa e Italia en el puesto de "los moderados". Por debajo se encuentran "los emergentes", con países como Croacia y Rumania.

Marc Vidal, en 'Herrera en COPE', asegura que la propia UE ha perdido fuerza en su conjunto con respecto a China. Dentro de España, lidera con bastante ventaja el País Vasco, a quien le sigue Madrid, Cataluña y Navarra, pero en los últimos años hemos mejorado en productos innovadores. Que España puede afrontar el futuro próximo depende de que lidere una economía robusta y soberana en la próxima legislatura, y será capaz de ascender a la próxima liga de innovadores fuertes.

El analista económico Marc Vidal en 'Herrera en COPE', afirma que "debemos confiar en el sector, una revolución tecnológica no es un eslogan, sino la mejor oportunidad para que un país salga triunfal hacia una salida de emergencia".

Marc Vidal responde a los contrarios a la inteligencia artificial: "Desde la superioridad moral..."

Respecto a los avances, un tema que está en la retaguardia de la actualidad en la Inteligencia Artificial, cuya evolución solo acaba de empezar. Marc Vidal, analista económico opina, en 'Herrera en COPE, acerca de la inteligencia artificial y el manifiesto de los mil expertos solicitando una moratoria de su desarrollo actual. Escúchalo y no te pierdas estar al día de la actualidad.

El analista económico ha explicado que quienes están a favor de su regulación “argumentan que es vital regularla para protegernos de un uso indebido. Para sustentar esa afirmación suelen citar incluso a Isaac Asimov y otros escritores de ciencia ficción y lo mezclan todo. Hablan de que los robots nos podrían destruir como especie y por eso se debe regular a cosas como ChatGPT”.

Frente a quienes están a favor de su control, Marc Vidal apunta a “que algunas élites insistan encrear barreras a la inteligencia artificial, a mí me hace sospechar que no buscan es protegernos de su desarrollo, sino que lo que quieren es ser sus propietarios. Es lo mismo que pasó con el nacimiento de la imprenta en su día, con Internet o incluso con bitcoin”.

