Yolanda Guirado, periodista de COPE Andalucía, premio de Periodismo contra la Violencia de Género 'Fundación Aliados': "Ni una pista, ni un nombre... nada que les pueda llevar a ellas"

Yolanda Guirado es periodista. Del equipo de Cope Andalucía. Se pasó una mañana con varias mujeres víctimas de violencia machista en un piso protegido donde comparten casa.

La Fundación Betania está detrás de este “volver a empezar”. Les proporciona un techo para comenzar, para seguir. Y ahí, todas juntas, hacen familia.

A Yolanda Guirado le han dado el Premio de Periodismo contra la Violencia de Género “Fundación Aliados” por este reportaje: “Un primer techo para mujeres valientes”

El periodismo también consiste en ponerse de parte de los que sufren. Incondicionalmente. Por eso le han dado el premio a Yolanda. Por hacerlo con empatía, sensibilidad y respeto.

Esta historia va de todas esas mujeres que están más cerca de la felicidad.

Betania

La labor de la Fundación Betania va más allá de ofrecer un alojamiento. Desde el primer momento, un equipo de psicólogos ayuda a las mujeres a reponerse de las agresiones y del desgaste emocional sufrido durante años.

Además, un equipo de abogados las asesora para dar los primeros pasos legales y las acompaña en la búsqueda de un empleo y en la realización de todos los trámites necesarios.

En este camino hacia una nueva vida, las mujeres recuperan sueños que habían quedado paralizados. Elena, que lleva dos meses en el piso con su hija, quiere formarse en la rama sanitaria y sacarse el carnet de conducir para tener más oportunidades laborales. Alba, por su parte, espera una llamada para un trabajo en el ayuntamiento que supondría un gran paso hacia su independencia.

Betania

Son mujeres luchadoras y valientes que, a pesar de las dificultades, están llenas de vida y coraje. Saben que merecen una segunda oportunidad, y en estos pisos protegidos encuentran no solo un refugio, sino el apoyo necesario para volver a ser mujeres libres e independientes, dueñas de su futuro.