Pilar García de la Granja, experta económica, sobre las balizas V16: "Alguien se lo está llevando crudo, la multa será de hasta 200 euros en enero por no llevarlas"

La colaboradora de 'Herrera en COPE', Pilar García de la Granja, ha analizado en la sección 'Economía de bolsillo' la inminente llegada de las nuevas balizas V-16 que serán obligatorias en todos los vehículos. A partir del 1 de enero de 2026, estos dispositivos reemplazarán definitivamente a los tradicionales triángulos de señalización para indicar una incidencia en la carretera, como un siniestro o una avería.

Qué es la baliza V-16 homologada

Ante la pregunta de Jorge Bustos sobre la naturaleza de este cambio, García de la Granja ha explicado que se trata de "un pequeño aparatito de color amarillo que tiene conectividad". Su función es emitir una luz 360 grados de alta intensidad de forma intermitente y continua durante un mínimo de 30 minutos, garantizando una alta visibilidad. Una de las claves es que debe ser un modelo homologado y con geolocalización.

En cuanto a su alimentación, la experta ha detallado que el dispositivo incorpora "una pila con vida útil de un mínimo de 18 meses", independientemente de si la baliza es recargable o no. Por ello, ha recomendado como precaución llevar también pilas de repuesto en el coche.

Cuánto cuesta el nuevo dispositivo

El coste de esta nueva obligación para los conductores españoles varía. Según la información proporcionada por Pilar García de la Granja, el precio de cada baliza se moverá en una horquilla de entre 25 y 60 euros, dependiendo principalmente de si cuenta con un sistema de recarga eléctrica o funciona exclusivamente con pilas.

Una de las grandes polémicas de la medida, como ha señalado la periodista, es que España es el único país de la Unión Europea que la ha implementado. "La mayor parte de los países tienen el sistema de triángulos, Jorge, o ningún sistema como Irlanda", ha afirmado. Esta exclusividad ha llevado a García de la Granja a ser muy crítica, sentenciando que, como en otras ocasiones, "alguien está haciendo su agosto en diciembre, que se está forrando, y tú, a pagar". Además, García de la Granja señala que las multas por no llevar la baliza en el coche irán desde los 80 hasta los 200 euros, "dependiendo de si te has quedado tirado o has tenido un accidente". "Alguien se lo está llevando crudo", concluye.

¿Qué dice la norma sobre la V16?

La Dirección General de Tráfico (DGT) justifica la introducción de este dispositivo como un avance clave en la seguridad vial. Su objetivo es reemplazar a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro. Esta medida busca reducir los atropellos en vía interurbana, que en ocasiones se producen cuando un conductor se ve obligado a bajar de su vehículo para colocar las señales tras una avería o siniestro. La baliza V16 permite señalizar la incidencia desde el interior del coche, evitando este riesgo.

DGT Baliza V16

Para que sea efectiva, la DGT especifica que la baliza debe colocarse en la parte más alta posible del vehículo, preferiblemente en el techo, para garantizar su visibilidad. El dispositivo emitirá una luz 360º de alta intensidad. Además, el modelo homologado deberá incorporar una función de geolocalización. Esta se conectará de forma automática con la plataforma DGT 3.0, comunicando la ubicación exacta del vehículo detenido para alertar al resto de usuarios de la vía en tiempo real.