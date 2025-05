Así afecta a tu cerebro leer libros de ficción: el doctor Mario Alonso Puig analiza cómo influye en tu personalidad

Publicado el 23 may 2025, 11:54

Cuando somos pequeños nos cuentan cuentos y son esas historias las que nos atrapan. Después, cuando crecemos, somos nosotros quienes las contamos, sin darnos cuenta, cada vez que hablamos con alguien.

Las historias tienen un poder único: son capaces de mover corazones, de cambiar mentes y de transformar el mundo. Pero... ¿Qué tienen las historias para que siempre nos atrapen, independientemente de la edad?

Este viernes en 'Herrera en COPE' el doctor Mario Alonso Puig reflexiona sobre el poder de las historias: "Las historias o las leyendas nos atrapan porque conectan el mundo de los sentidos, el mundo consciente con un mundo que lo trasciende, con un mundo mágico, con un mundo que lo supera".

Alamy Stock Photo Un padre le lee un cuento a sus hijas

el impacto de las historias en las personas

"Hay muchas historias que nos atrapan y nos atrapan siempre precisamente porque son puentes entre el mundo conocido y un mundo que, siendo desconocido, tiene dos características. Primero, algo en nuestro interior nos dice que es real en alguna medida y, en segundo lugar, tiene un punto mágico", ha señalado el doctor.

El poder de las historias va más allá de engancharnos a un relato. De hecho, diversos estudios han demostrado que leer cuentos a los niños favorece su desarrollo cerebral, la memoria, la capacidad imaginativa o la percepción del riesgo, entre otros aspectos.

Para el doctor Mario Alonso Puig, los resultados de estos estudios tienen mucho sentido: "Cuando uno queda atrapado, en el sentido bello de la palabra, atrapado por una leyenda, por un mito, por una historia, aunque parezca mentira, el inconsciente empieza a vibrar con ese cuento, con esa historia".

Según Mario, la vibración que se produce es real, puesto que vibran las células, los sistemas o los órganos. Y es, precisamente, esa vibración la que podría, incluso, hacernos mejorar de una enfermedad: "Yo he contado historias que sé, porque me lo han dicho, el impacto que han tenido en personas con enfermedades muy serias".

la importancia de leer de todo

Hay personas que solo leen libros que les resulten de utilidad, como pueden ser los de cocina, los que ayudan a entender mejor al ser humano, los que enseñan ciencia, química, medicina o ingeniería, entre otros.

Mario Alonso Puig entiende esta mentalidad, pero no la comparte: "Lo que te ayuda a trascender el mundo obvio, lo que te ayuda a intuir nuevas posibilidades en tu vida, lo que te ayuda a cruzar nuevos horizontes, lo que te invita a un viaje de aventura y de transformación, no es la física, no es la medicina, son esas leyendas que te ensanchan el alma, que agudizan tu mirada para que puedas intuir que hay realidades más profundas".

Según el doctor, este es el motivo por el que las historias tienen tal impacto, no solo en la cabeza, sino también en el corazón: "Los mitos, las leyendas, nos sirven como un espejo para que nos veamos en nuestras debilidades y en nuestras grandezas, para que entendamos nuestras vulnerabilidades".