El consejo del doctor Mario Alonso Puig a los que pasan un mal momento esta Navidad: "Me ha servido en mi vida"

'Herrera en COPE' se cuela en las casas de los oyentes esta Navidad para compartir con ellos estas fechas tan señaladas.

Este 25 de diciembre, Alberto Herrera ha querido charlar con multitud de fósforos que han narrado su cena de Nochebuena y las distintas anécdotas que dejó.

Además, el presentador ha querido felicitar la Navidad a algunos de sus colaboradores semanales como Nacho Abad o Ana Velasco.

El doctor Mario Alonso Puig también se ha sumado a este programa. "Pasé la Nochebuena con mi mujer y con mis hijos, o sea que no se puede pasar mejor, porque al final no es solo dónde estás, es sobre todo con quién estás", ha comenzado explicando.

En cuanto al menú, ha contado que, al igual que en la mayoría de casas, tomaron algunos aperitivos y después salmón ahumado y pularda rellena. Además, las sobras están presentes. "No somos de atracones, por eso nos queda pularda hasta fin de año", ha comentado entre risas.

El mensaje de Mario Alonso Puig

Antes de despedirse, Mario Alonso ha mandado un mensaje a todos los oyentes de 'Herrera en COPE', especialmente a los que siguen la sección de cada viernes.

Agencia Cena de Navidad

"Yo creo que la Navidad, querido Alberto, es una época, desde luego, especial para algunas personas. Es una época extraordinariamente bonita y, sin embargo, lógicamente para muchas personas también tiene un punto de tristeza que todos conocemos y que todos entendemos.

De todas maneras, yo quisiera, ya que me das la oportunidad de mandar un mensaje siempre de esperanza, siempre de ilusión, siempre de recomenzar, de reilusionarse, de volver a empezar.

Que, a pesar de que haya momentos obviamente difíciles, y los haya habido, como sabemos que los ha habido en este año para muchísimas personas, que no por eso extiendan ese dolor el resto de su vida, sino todo lo contrario. Que piensen que quizás esos momentos nos llevan también a saber apreciar otras cosas que muchas veces no las apreciamos hasta que no las tenemos.

Entonces, yo, sobre todo, en mi línea, no tengo otra línea porque es la que más me ha servido en mi vida, siempre mirar hacia adelante, siempre confiar en que lo mejor está por llegar y siempre buscar la luz en medio a la oscuridad. O sea que, sobre todo, les quiero desear a todos los oyentes lo mejor de lo mejor este día, los próximos días y a lo largo de toda su vida".