El detalle en el que debes fijarte para no caer en la trampa de los helados “fit” de los supermercados: esta alternativa sí te hará perder peso

Con la llegada del verano, una de las imágenes más comunes y placenteras es la de pasear por una terraza con un helado en la mano. Ya sea un cucurucho de chocolate, vainilla o un refrescante helado de limón, este dulce frío es capaz de alegrarnos el día y refrescarnos. Pero, ¿sabemos realmente qué tipo de helado es mejor para nuestra salud y la de los niños? ¿Cuándo y cuánto es recomendable consumirlos para no perjudicar nuestro bienestar?

Para resolver estas dudas, Israel Remuiñán entrevista en La Tarde a Alba Vázquez, nutricionista experta, con el objetivo de descubrir qué aportan nutricionalmente los helados y cómo elegirlos con criterio, así como las opciones ricas, fáciles y saludables que podemos hacer en casa.

La etiqueta: la clave

Todos somos plena conscientes de que los helados, a pesar de su frescor y rico sabor, no son la mejor opción nutricional, sin embargo, el reto se encuentra precisamente en entender cuándo podemos comerlos y cuáles son las mejores opciones para ello, siendo capaces de descubrir los helados que aparentan ser sanos, pero que están lejos de esa realidad: “En los helados industriales hay que tener cuidado con los ingredientes: suelen tener colorantes, grasas hidrogenadas, muchos aditivos y jarabes con distintos nombres disfrazando el azúcar”, explica Alba.

Alamy Stock Photo Una persona disfrutando del helado de nata

Para poder seleccionar un helado saludable, la clave pasa por mirar detalladamente la lista de ingredientes. El precio, el sabor y la estética, deben de tener la misma importancia que la etiqueta, si queremos asegurarnos de haber elegido el helado que nos va a ayudar con el difícil reto de no llegar a septiembre con algunos kilos de más.

Alejarnos de las listas largas cargadas de ingredientes no naturales: “Un buen helado debe tener ingredientes básicos: lácteos, azúcar y el sabor natural, ya sea chocolate o fruta. Hay que evitar largas listas con nombres extraños de aditivos o jarabes de azúcar disfrazados”, detalla la nutricionista. Acercándonos a los helados artesanos, incluso caseros, seremos capaces de encontrar opciones ricas.

El helado saludable perfecto

Muchos de los helados “fit” que encontramos en nuestros supermercados de confianza, están cargados de calorías: “Un helado con nata, siropes y chocolate puede aportar unas 500 calorías, equivalente a un plato completo de espaguetis a la boloñesa”, sin embargo, este tipo de helados no son el problema ya que no esconden la realidad: “Los polos industriales parecen tener menos calorías, pero les suelen añadir mucho azúcar y colorantes que no son recomendables, especialmente para los niños”, cuenta Alba.

Alamy Stock Photo Polo de fresa casero

La forma más segura, pasa por echarle ganas y prepararlo en casa, por lo que nuestra nutricionista nos trae la mejor opción para hacer en casa, sin dejar a un lado el disfrute de los helados comerciales que tanto nos gustan. De vez en cuando, no hay problema por darnos un capricho con nuestros helados favoritos, siempre que sea con moderación y cuidado.

te podría interesar Este verano, disfruta sin culpa: cómo pasarlo en grande cuidando tu salud sin sacrificar los placeres

Ahora bien, si piensas que comer helado todos los días no es compatible con perder peso, estás equivocado: “Puedes mezclar yogur griego natural, plátano maduro y chocolate negro 85%, batirlo todo y congelarlo en moldes para polos”. Si tu debilidad son los helados cremosos, también hay una manera: “Congelas cubitos de yogur y plátano troceado, bates todo congelado y añades chocolate fundido encima”, así explica Alba que disfrutar de la comida saludable en verano, también es posible.