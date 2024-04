Los beneficios psicológicos de leer cuentos a los más pequeños de la casa

Leer en la edad adulta es importante, además de ser un gran entretenimiento y una buena forma de seguir aprendiendo. Pero para ser un lector adulto hay que sembrar en las primeras etapas de la vida. Esta semana se ha celebrado el Día del Libro y vamos a indagar en los beneficios de este proceso para los más pequeños de la casa.

El psicólogo y educador, Javier De Haro, considera clave que los niños lean para que prosperen y tiene clara una cosa fundamental. "Tenemos que predicar con el ejemplo. Si nos ven con el móvil cogerán el móvil, si nos ven con un libro seguramente se interesen por la lectura".

Partiendo de esa premisa, el pasar un rato entre los libros tiene también sus etapas. Advierte que la temática es importante. "Al principio tocará leer de dinosaurios o de Pokémon. Es importante que los primeros libros que lean se adapten a los gustos de los críos y no al revés".

Mejor rendimiento escolar

Aunque lo ideal es no valorar solo las notas del final de curso, De Haro explica que los niños que leen más también suelen ser los que mejores notas sacan. "La lectura les hace escribir mejor, comprender mejor los enunciados y les facilita las cosas en el estudio porque se acostumbran a concentrarse". También evitarán las temidas faltas de ortografía en el cole y en la vida personal.

Como en casi todo, los chavales crecen de forma distinta y no hay que forzar. "Cada niño se desarrolla a su ritmo y no hay que pretender que con cinco o seis años lean ya del tirón. Hay que ayudarles". Y es que es importante también leer cuentos cuando son más bebés. Une vínculos, se trabaja la creatividad si se inventan y el niño empieza a apreciar la lectura. Para cuando todavía no leen, los audiolibros son también una buena herramienta.

Aunque ahora se puede leer a través de los dispositivos, el educador tiene una preferencia. "Al principio son mejores los libros de siempre, el pasar las páginas...no se lee solo con la vista", indica De Haro, que también hace dos recomendaciones. La primera es visitar con los niños las bibliotecas y librerías, un mundo mágico para los lectores. La segunda, regalar libros de las temáticas que más les gustan para que entiendan que es un regalo y no una carga,