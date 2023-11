El truco infalible de Carlos Herrera para no faltar a su cita con el Camino de Santiago cada año: "Tú eliges"

Carlos Herrera es un amante del Camino de Santiago. Cada verano, el comunicador dedica unos días a realizar varias etapas, que va detallando en directo en 'Herrera en COPE'. Como buen peregrino, cuenta con sus propios trucos para llegar hasta la capital gallega, como el que explicaba hace unos días. Escúchalo en el siguiente audio.

La confesión de Carlos Herrera tenía lugar durante una conversación con un fósforo llamado Alberto. El oyente llamaba a la radio para confesar cuál era su récord, que tiene mucho que ver con el Camino de Santiago. Al descubrir que Alberto es peregrino, Carlos Herrera se 'colaba' en la conversación.

"Le meto goles", decía el comunicador para dejar claro su dominio en el Camino. El fósforo entraba en la broma y dedicaba unas palabras a Herrera que provocaban las risas de los colaboradores: "Yo no hablo de mi líder canguro que hace unos saltos muy raros, un día está por Tierra de Campos y al otro está por Vigo".

El comunicador, para defenderse, explicaba que se trata de "etapas neutralizadas", igual que ocurre en el ciclismo. Una ocurrencia que hacía reír, aún más, al equipo de 'Herrera en COPE'. "Sí, sí. Tú eliges los sitios Carlos", añadía el oyente. "Exactamente", contestaba Carlos Herrera, dejando claro que no sigue un recorrido lineal y poniendo fin a la broma.

La ruta del Camino de Santiago que Carlos Herrera nunca va a recorrer

El comunicador aprovechaba la ocasión para explicar por qué no tiene intención de realizar el Camino Primitivo: "Es el que me falta porque no tengo lo que hay que tener", explica en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Por este motivo, el oyente le recomienda que haga este Camino por "la ruta de los Hospitales, no por Pola de Allande".

Asegura Herrera que la subida de Pola de Allande le da pavor. Inmediatamente después, el oyente dice que si sube por "Hospitales, te encuentras al final con el puerto de Allande". Además, añade que "cada tres o cuatro años siempre repito el Camino Francés. Completo. Hago una media de 40 kilómetros al día".

Las aventuras de Carlos Herrera recorriendo el Camino

El pasado verano, Carlos Herrera recorría multitud de ciudades de España hasta llegar a Santiago. Una de las etapas que más pudo disfrutar el comunicador fue por la costa del Atlántico, donde pudimos escuchar con claridad la brisa que le acompañaba. Sin embargo, no todo es tan idílico como suena.

"Al filo del mar en un día luminoso. El paseo de una delicia, el mar está juguetón, el fresco y la brisa ayudan a caminar", explicaba el comunicador en plena caminata. Partía desdeel municipio de Carreira y finalizaba con su entrada en Caramiñal. Por el camino, aprovechaba para atravesar Ribeira, parajes que, como nos ha dejado claro en redes sociales y en su diario personal, fueron "una aventura deliciosa".

Más allá de sus explicaciones en Antena, el comunicador retransmitió sus aventuras en su cuenta de Instagram. Como pudimos ver, los hobbits han vuelto a aparecer. Al mínimo verdor, que no es precisamente poco en aquellas tierras, aparecen con sus cantos. En este caso, interpretaban 'Háblame del mar, marinero', de Manolo Escobar.

Estas "criaturas del bosque" no permiten que el director y presentador de 'Herrera en COPE', grabe un vídeo tranquilo, explicándonos la geografía por la que está transitando. "Un pequeño cabo que se asoma con la isla de Arosa al fondo, y que, además, nos permite… escuchar a estos que salen de cualquier parte", lamentaba mientras negaba con la cabeza. Puedes seguir más de cerca las aventuras del comunicador y los hobbits durante el Camino de Santiago en sus redes sociales.