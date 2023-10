Carlos Herrera descubre el detalle oculto del vídeo con Puigdemont y su cuadro del 1-O: "No es casual"

Toda España ha visto el vídeo. Santos Cerdán, el que es el número 3 del PSOE, se ha reunido con Puigdemont en una sala muy particular de Waterloo. Un cuadro gigante con una urna del referéndum ilegal del 1-O frente al representante socialista que viene a rendir pleitesía al político fugado. Carlos Herrera no se ha cortado a la hora de señalar uno de los detalles ocultos del vídeo en el que muy poca gente se ha fijado. Escúchalo aquí:

El vídeo del PSOE rendido en Waterloo

Carlos Herrera ha podido ver y analizar el vídeo distribuido por los socialistas. Aquí se puede ver el mismo:





"El regalito de Pedro Sánchez a Leonor, ¿cuál ha sido? La reunión en la casa de Waterloo con Puigdemont de dos enviados de Pedro Sánchez debajo del cuadro en el que se está impresa la fotografía de la urna del 1 de octubre y de una caterva de exaltados que la paseaban de mano en mano", ha señalado Herrera

Y es que "esa fotografía está en una habitación. En esa habitación se han sentado Santos Cerdán, Iratxe García y algún que otro paseante más con Puigdemont, al que llaman President para certificar el cerramiento del pacto y el acuerdo total para conseguir los escaños que le hacen falta para su investidura", comentaba el director de Herrera en COPE.

El detalle del vídeo en el que pocos se han fijado

Herrera, pendiente de cualquier detalle de un vídeo que ha sido analizado por multitud de comentaristas de la actualidad, ha señalado algo en lo que no muchos han reparado: "Además, fíjense ustedes, esas cositas del PSOE. Graba con un cámara esa reunión y no graba sonido, o le quita el sonido, para que no escuchemos los chascarrillos que decía uno o el otro", se trataría este 'tuco' de una forma de evitar que la polémica escalase más de lo debido.





"Además, intenta el mismo cámara que no se vea la fotografía que hay encima de la cabeza de Puigdemont, que es un cuadro enorme. Estas cositas que tiene el PSOE tan de videoaficionado. Es absolutamente infame que ayer el PSOE diera legitimidad a un golpista malversador fugado, al que van a dar impunidad judicial a cambio de una investidura que la han tenido que esconder detrás de la jura de la princesa", ha criticado Carlos.

Un pacto PSOE-Puigdemont para beneficiarlos a todos

Para Herrera resulta evidente que el pacto tras el vídeo beneficia a ambas partes: "Yo, por un lado, te hago un regalito, pero, por otra parte, me lo haces tú a mí- El regalito es que yo cuelo en las horas en las que se va a hablar de ti, una reunión indecente como esa. Eso no es casual. Han elegido las horas previas a la jura de Leonor porque saben que de esa manera se va a hablar menos de la foto", ha indicado el periodista.

"No será muy digno lo que hicieron cuando el PSOE se encargó del video de la reunión de Puigdemont, no dejó que nadie más la filmara, sin sonido y sin que aparezca el cuadro colgado en la sala del cuadro. Ya les digo, hay imágenes en todas partes", ha recordado apuntando a lo que se puede ver en las redes sociales.





La intención de Puigdemont estaría clara: "Además, se ve que es una forma también de humillar a los que vienen a verle: venís a verme, hacerme una succión en la historia y además yo encima os recibo debajo del cuadro. Y tragarán lo que tengan que tragar porque, al fin y al cabo, es la única manera que tienen para seguir siendo presidente de Gobierno", ha analizado.

"Hay alguna reacción particularmente conmovedora de miembros del Gobierno que en su tiempo parecía que eran moderados, que eran pragmáticos y que exactamente viven en la misma majadería política que los demás. La capacidad que tiene Sánchez para transformar a cualquiera de estos individuos es legendaria", terminaba por detallar un Carlos Herrera que no se ha querido cortar al ver el vídeo de la última reunión socialista con Puigdemont.