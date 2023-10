Un vecino de Galicia, arrepentido al pedir postre por lo que le cobran en la cuenta: Tiene que mirar dos veces

Los 'fósforos' de este lunes hablan de gastos inesperados. Pablo se casó en 1969 y se marchó a Positano, pueblo de Nápoles. Nuestro fósforo se hospedó en un antiguo palacio. "Aperitivo, playa. Llego a la habitación, me pongo a hacer el pino y rompí una lámpara del siglo XVIII", explica. Él actuaba en varios circos, hacía magia y bueno, pues le dio por ahí.

El caso es que llegó la factura y le cobraron 12.000 pesetas por la lámpara. "Y tuve que pagarlo, claro", explica en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Jorge tiene alguna que otra anécdota. "Fui a Nueva York con mi mujer. Lo primero que hice fue llegar a la habitación del hotel que era conocido, ir al bar, y tomarme un gin-tonic. Claro, yo venía de Galicia. Me pusieron un vaso lleno de cubitos de hielos prensado, una medida corta y por eso me cobran 30 dólares más el diez por ciento". Además, también ha contado lo que le ocurrió en un hotel al pedir melón con jamón. Escúchalo aquí.

Audio





Lo que afirma exactamente es que, en Galicia le pareció ver al camarero que tenía en la bandeja melón con jamón. "Nos lo tomamos, un sandwich y una sangría. Y cuando veo la cuenta veo tres dígitos. El melón valía 100 euros. Resulta que el jamón era el cinco jotas cortado a mano".

Más historias de nuestros 'fósforos'. Tino se ha remontado al año 1982. Por aquel entonces, veía muy poco. Ahora es ciego. "Un día iba por mi pueblo. Vi una tienda y se vendían bien en el escaparate. Había una cazadora. Ponía 'oferta: 2.500 pesetas'. Y digo ala, qué guapa tú. Tenían mi talla. Me la probé en negro. Me la vendieron diciendo que era de piel. Puse 5.000 encima del mostrador. Eran 25.000 pesetas. Al final no me la llevé", narra.

"Nos quedamos perplejos, se la zamparon"

Lourdes vivió algo, cuanto menos, curioso. Estaba veraneando en la cosa. Fueron a comer unos bocatas y había una pareja que les costaba elegir. Ellos pidieron una mariscada. La más cara. "Nos quedamos perplejos. Se la zamparon. Y todos por prudencia no dijimos nada. Les tuvimos que pagar la mariscada".

Por otra parte, Daniel cuenta que en el año 2000 estaba recién graduado en la universidad. Una de las responsabilidades era viajar a Latinoamérica. Fue a México. "Por la noche llegaba y me conectaba a través del teléfono para ver los mails. Estuve seis días conectado y la factura era de 1.200 dólares".

A Juanjo le pasó algo en Madrid. Allá por 1991. "Tuvimos una reunión de empresa y recibimos unos incentivos. Uno de los compañeros nos invitó a cenar. Fuimos por Preciados y entramos a una marisquería impresionante. Cuando llega la cuenta, y miramos el precio, le dijimos que no nos invitase. Fueron casi 200.000 pesetas", concluye. Escucha aquí la sección completa de 'la hora de los fósforos'.

Audio

