Gonzalo Miró se rinde a Sinner y destaca su actitud para tumbar a Alcaraz en Wimbledon: "Después de lo que pasó"

Jannik Sinner no solo ganó su primer título en Wimbledon, también conquistó la admiración del mundo del tenis por su fortaleza mental. En el análisis posterior a su victoria frente a Carlos Alcaraz, en Tiempo de Juego de COPE, Gonzalo Miró fue contundente al recordar que “después de lo que pasó en Roland Garros” muchos dudaban de la capacidad del italiano para sobreponerse. Pero este domingo, el número uno del mundo ofreció una exhibición de madurez.

Sinner no se hundió

"Lo hemos visto en el siguiente partido que han jugado", señaló Miró, en referencia directa a la final de Wimbledon, donde Sinner se impuso por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4. El italiano se tomó la revancha de forma metódica, sin despeinarse. Como apuntó Manolo Lama durante la tertulia: “te remonta Alcaraz dos sets en Roland Garros, empieza la final y te gana el primero… y no se hunde. ¡Te hace cuatro juegos seguidos y no se hunde!”.

Esa capacidad para abstraerse del pasado y centrarse en el presente es lo que más llamó la atención de los analistas deportivos. “Tiene que estar de la cabeza... de bien amueblado”, insistía Lama. Y no es para menos. Lo normal habría sido que se tambalease al ver cómo Alcaraz se adelantaba en el marcador, como ya ocurrió en París. Pero no. Esta vez, el italiano respondió con precisión quirúrgica, como si cada golpe estuviera ejecutado por una inteligencia artificial.

Como un robot imperturbable

Durante el encuentro, Ángel García lo definió con ironía y admiración: “Martillo pilón, robot, cíborg…”. Sinner, según sus palabras, fue inalterable incluso cuando Alcaraz tuvo dos bolas de ‘break’ con 4-3 en el cuarto set. Cualquier otro se habría venido abajo. Él no. “Salvó el 15-40 con un segundo saque a la línea”, como recoge la crónica del partido. El segundo punto, directamente, se lo regaló Alcaraz con un error no forzado.

EFE Jannik Sinner de Italia (derecha) celebra su victoria en la final individual masculina mientras estrecha la mano de Carlos Alcaraz de España en Wimbledon.

Para Santi Cañizares, lo de Sinner trasciende lo técnico: “Una mentalidad de las mejores que he visto yo en un deportista. Se le ve con una absoluta concentración”. Y Joseba Larrañaga añadía: “Incluso para controlar las emociones, porque lo normal ahí es venirse abajo”.

La realidad es que Sinner ha transformado la frustración de la derrota en Roland Garros en motivación. Como él mismo dijo antes de la final: “Si no hubiera superado lo de París, no estaría aquí”. Y tenía razón. Muchos no le creyeron, pero en las tres horas y tres minutos que duró la final demostró que los grandes no se estancan, evolucionan.

EFE Jannik Sinner de Italia celebra tras ganar la final individual masculina contra Carlos Alcaraz de España en Wimbledon.

Ahora Jannik Sinner es el primer italiano en ganar Wimbledon y el primero en vencer a Carlos Alcaraz en una final de Grand Slam. Ya ha conquistado tres de los cuatro grandes: Australia, US Open y ahora Londres. Solo le queda París, ese Roland Garros que estuvo a punto de arrebatarle el español y que, visto lo visto, volverá a disputar con sed de revancha.

Mientras tanto, Alcaraz, todavía joven, tendrá muchos Wimbledon por delante. Pero este, el de 2025, fue para el “robot” de San Cándido. Como reconoció el propio Carlos durante el partido: “Desde el fondo de pista está siendo mucho mejor que yo”. Y lo fue. En hierba, no hubo humano que pudiera con la máquina.