Una española se va a llorar al parque porque no tiene trabajo y una llamada cambia su futuro: "La recogí"

¿Tienes algún amuleto que te acompaña cada día? ¿Crees que un objeto puede influir en tu vida de manera determinante? En 'Herrera en COPE' hemos preguntado a los fósforos por aquellos amuletos que se han convertido en imprescindibles y una de las historias más llamativas es la de Carmen. Hace ya 32 años se mudó a Suiza a buscar trabajo y fue realmente curioso lo que le ayudó a encontrarlo. Escucha su testimonio en el siguiente audio.

Audio





"Hace 32 años que entré en Suiza y no encontraba trabajo", comenzaba narrando esta oyente a Alberto Herrera. Un día, estaba sentada en un parque, preocupada por seguir en el paro, cuando de repente le cayó una castaña a su lado. "La recogí y la metí en el bolso y a los pocos días me llamaron del Hotel Hylton para empezar a trabajar", ha explicado, para sorpresa de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

"Toma castaña", exclamaba Goyo González al escuchar la historia, provocando la risa de los presentes. Carmen explicaba entonces que aún conserva el amuleto, aunque han pasado varias décadas: "No la saqué del bolso, cambio de bolso, pero nunca la saqué. Me acompañó siempre. Lleva 32 años en mi bolso".





Tras escuchar el relato, Alberto Herrera preguntaba a Carmen cómo ha conseguido conservar la castaña durante tantos años sin que se haya estropeado: "Es una castaña de las de la India, muy dura y no se estropea", explica la oyente.

El extraño objeto que siempre lleva Carlos Herrera encima

Precisamente esta fósfora llamaba a la radio porque minutos antes Carlos Herrera había confesado que siempre lleva una castaña encima. "Pilar Cernuda, sabia gallega, me convenció (hace 30 o 35 años) que había que llevar siempre una castaña encima. Yo la llevo siempre en la mochila. La voy cambiando", detallaba el comunicador en pleno directo.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y es que está realmente convencido del efecto positivo que tiene en su vida y de cómo le aleja de posibles contratiempos: "La castaña te quita muchos problemas. Es un buen amuleto". Carlos Herrera lleva siempre consigo este objeto y así lo ha contado en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Los amuletos de los oyentes de 'Herrera en COPE'

Han sido muchos los oyentes que han llamado a Alberto Herrera para contar su historia. Alejandro tiene un par de amuletos. Es de Sevilla. "Yo tengo una medalla de la Virgen de la Estrella que siempre va conmigo y también llevo un céntimo de euro. Tiene que ser uno que me haya encontrado en la calle. Y si da asco, mejor", cuenta. El origen de este amuleto le viene desde que entró el euro en vigor e indica que no le ha ido tan mal desde entonces.

Charo le regaló a su hijo unos calcetines de Homer Simpson con su jarra de cerveza. En concreto, esta madre ha explicado en 'Herrera en COPE' que le costaron "1,50 euros. Estudia Medicina y en todos los cursos y el MIR se ponía estos calcetines. Le han dado suerte, la verdad".

Otro 'fósforo' tiene una moneda de 25 pesetas y tampoco se despega de ella. "Me la tragué. Se me fue a la tráquea. Estaba jugando, la tiré hasta arriba. Me tocó ir al hospital y me la sacaron. Y la he llevado muchos años en una cadena y ahora siempre la llevo en la cartera".

Álvaro tiene unos calzoncillos blancos que son su amuleto. Tienen como cinco años. "Son los calzoncillos de la Champions. Solamente me los pongo el día que el Real Madrid juega la Champions. Y no tienen ni una mancha. Impolutos".