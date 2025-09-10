¿Cuáles son los escenarios procesales a los que se enfrenta Begoña Gómez con su declaración ante el juez Peinado?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizan este miércoles su primer cara a cara del nuevo curso político en el Congreso, en medio de una creciente tensión con reproches cruzados por, entre otros asuntos, diversas cuestiones judiciales. Es una de las noticias de la jornada. Pero hay más focos informativos. Begoña Gómez declara ante el juez por un presunto delito de malversación. Es la cuarta vez que Gómez acude a los juzgados de Plaza de Castilla.

También declara la 'famosa' asesora de Moncloa. Y es que todo está basado en los mails que Peinado ha pedido a Moncloa para que la UCO los descargue. En ellos, supuestamente, Begoña Gómez habría hablado con esta asesora para que hiciese favores personales por sus negocios relacionados con la cátedra de la UCM.

El juez, de este modo, quiere dilucidar hasta dónde trabajó la asesora para Gómez.

Raúl Pardo-Geijo es abogado penalista especializado en el campo del Derecho Penal y, con esta voz experta, queremos analizar este asunto en 'Herrera en COPE'. Nos cuenta a qué se enfrenta este miércoles la mujer de Sánchez. Los escenarios procesales que se abren con la declaración de Begoña.

"la malversación supone de forma manifiestamente indebida los recursos públicos"

"Que se sobresea el procedimiento por falta de indicios o que se dicte el auto de transformación del procedimiento por malversación", explica en 'Herrera en COPE'.





Desde la reforma de 2015, "la malversación supone de forma manifiestamente indebida los recursos públicos. En este caso, hay que dilucidar si se están realizando actividades privadas en favor de doña Begoña, cuando debiera estar realizando actividades propias de su cargo". Ahora bien, dice el experto, "solo se puede investigar si la asesora se ha sobrepasado en sus funciones. Hay que valorar si hay un exceso que pueda suponer si, con fondos públicos, se atienden los intereses privados de doña Begoña".

Por último, también ha hecho una valoración sobre el juez Peinado y su supuesta extralimitación que denuncia Moncloa. Pardo-Geijo indica al respecto que "en el caso de que así fuera, para eso está la Audiencia Provincial".